Τζο Μανγκανιέλο: O πρώην σύζυγος της Σοφία Βεργκάρα αρραβωνιάστηκε με την Κέιτλιν Ο’Κόνορ

Ο Τζο Μανγκανιέλο και η Κέιτλιν Ο’Κόνορ ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, έπειτα από δύο χρόνια σχέσης.

Ο Τζο Μανγκανιέλο και η Κέιτλιν Ο’Κόνορ είναι πλέον επίσημα αρραβωνιασμένοι. Το ζευγάρι, που είναι μαζί τα τελευταία δύο χρόνια, αποκάλυψε τα χαρμόσυνα νέα την Παρασκευή μέσα από μια κοινή ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφία από τη ρομαντική πρόταση γάμου που έγινε το καλοκαίρι. Στην εικόνα, οι δύο τους χαμογελούν πλατιά, ενώ η Ο’Κόνορ επιδεικνύει το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων της. «💍 24 Ιουνίου 2025 💍», έγραψαν στη λεζάντα της ανάρτησης, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη στιγμή.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο ηθοποιός του True Blood είχε ήδη αποκαλύψει το νέο στο κοινό, παρουσιάζοντας την αγαπημένη του ως αρραβωνιαστικιά του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Ντιέγκο. Κατά τη διάρκεια της τελετής, όπου τιμήθηκε με το βραβείο Career Spotlight Award, ο Μανγκανιέλο ευχαρίστησε δημόσια την Ο’Κόνορ για την αγάπη και τη στήριξή της, συγκινώντας το κοινό.

getty images

Σύμφωνα με το TMZ, η πρόταση γάμου είχε πραγματοποιηθεί ήδη από τον Ιούνιο, όταν η Ο’Κόνορ εντοπίστηκε να φορά το δαχτυλίδι της σε δείπνο στο εστιατόριο Le Naumachie στην Ταορμίνα της Ιταλίας. Πηγές κοντά στο ζευγάρι επιβεβαίωσαν τον αρραβώνα τους, αναφέροντας πως και οι δύο είναι «ενθουσιασμένοι για το επόμενο κεφάλαιο της ζωής τους».

Η σχέση τους ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2023, δύο μήνες μετά τον χωρισμό του Μανγκανιέλο από τη Σοφία Βεργκάρα. Αρχικά, τα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για μια πιο χαλαρή, περιστασιακή σχέση, όμως η χημεία τους εξελίχθηκε γρήγορα σε κάτι πιο βαθύ. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, το ζευγάρι έκανε το επίσημο ντεμπούτο του στο φιλανθρωπικό γκαλά Children of Armenia Fund στη Νέα Υόρκη, ενώ τον Φεβρουάριο του 2024 μετακόμισαν μαζί και επιβεβαίωσαν τη σχέση τους με κοινή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μανγκανιέλο, ο οποίος υπήρξε παντρεμένος με τη Βεργκάρα για επτά χρόνια, υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το καλοκαίρι του 2023. Το πρώην ζευγάρι επιβεβαίωσε τον χωρισμό του με μια κοινή δήλωση στην Page Six, ζητώντας σεβασμό στην ιδιωτική του ζωή. Πηγές τότε αποκάλυψαν ότι η διαφωνία τους γύρω από το θέμα των παιδιών υπήρξε καθοριστικός παράγοντας. Ο ηθοποιός φέρεται να επιθυμούσε να αποκτήσει οικογένεια, ενώ η Βεργκάρα, που έχει ήδη έναν ενήλικο γιο, δεν συμμεριζόταν την ίδια επιθυμία.

getty images

Μετά τον χωρισμό, κύκλοι της ηθοποιού ανέφεραν ότι η Σοφία Βεργκάρα «ζει την καλύτερη ζωή της» και ότι ένιωθε «καταπιεσμένη σε μια σχέση με έναν σύντροφο που δεν τη στήριζε». Από τότε, η Κολομβιανή σταρ έχει συνδεθεί φημολογούμενα με τον χειρουργό Τζάστιν Σαλίμαν, καθώς και με γνωστές προσωπικότητες όπως ο Λιούις Χάμιλτον, ο Τομ Μπρέιντι και πιο πρόσφατα ο Ντάγκλας Τσάμποτ.

Όσο για τον Τζο Μανγκανιέλο, φαίνεται πως έχει βρει ξανά την ευτυχία στο πλευρό της Κέιτλιν Ο’Κόνορ. Το ζευγάρι δείχνει πιο ερωτευμένο από ποτέ, και όπως όλα δείχνουν, το καλοκαίρι του 2025 θα είναι γεμάτο χαμόγελα, υποσχέσεις και – φυσικά – έναν γάμο που ήδη ανυπομονούν να ζήσουν.