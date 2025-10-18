Έλιοτ Πέιτζ: Μιλά για την επανένωση με Κρίστοφερ Νόλαν - “Επιστρέφω νιώθοντας πιο άνετα με τον εαυτό μου”

Ο Έλιοτ Πέιτζ περιγράφει τη χαρά του να συνεργαστεί ξανά με τον Κρίστοφερ Νόλαν στο «The Odyssey» μετά τη φυλομετάβαση και το «Inception».

Ο Έλιοτ Πέιτζ, 15 χρόνια μετά τη συνεργασία του με τον Κρίστοφερ Νόλαν στην ταινία «Inception», μίλησε με ενθουσιασμό για την επανένωσή του με τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη για την επερχόμενη ιστορική ταινία «The Odyssey», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Ιούλιο του 2026. Σε ένα πάνελ αφιερωμένο στο «X-Men: Days of Future Past» κατά τη διάρκεια του φετινού New York City Comic Con, ο Πέιτζ περιέγραψε τη συμμετοχή του στη νέα ταινία ως «μεγάλη χαρά» και εξήγησε πόσο σημαντική ήταν η εμπειρία για τον ίδιο προσωπικά.

«Ήμουν πολύ ενθουσιασμένος που με σκέφτηκαν για το [«The Odyssey»] και μου ζήτησαν να επιστρέψω για να συνεργαστώ ξανά μαζί του», δήλωσε ο Πέιτζ. «Μου άρεσε πολύ να συνεργάζομαι μαζί του στο «Inception» και μου άρεσε πολύ να συμμετέχω σε αυτή την ταινία. Ήμουν ενθουσιασμένος και συγκινημένος, και βασικά πήγα και συνάντησα τον Κρις και συζητήσαμε για τον ρόλο, μετά κάθισα σε ένα δωμάτιο και διάβασα το σενάριο. Ήταν μεγάλη χαρά που επέστρεψα».

Ο ηθοποιός επεσήμανε ότι η προσωπική του εξέλιξη έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη νέα εμπειρία. «Όπως μπορείτε να φανταστείτε, το να επιστρέφω τώρα, νιώθοντας πιο άνετα με τον εαυτό μου, κάνει αυτού του είδους τα πρότζεκτ πιο ευχάριστα», ανέφερε. «Το να ζήσω ξανά μια εμπειρία με τον Κρις Νόλαν σήμαινε πολλά για μένα, εγωιστικά μιλώντας». Η δήλωσή του δείχνει πόσο η προσωπική αυτοπεποίθηση και η αίσθηση άνεσης με τον εαυτό του μετά τη μετάβαση έχουν ενισχύσει την επαγγελματική του εμπειρία.

Το πάνελ συντόνισε ο Τζος Χόροβιτς, παρουσιαστής του podcast «Happy Sad Confused», ενώ συμμετείχε και ο Τζέιμς ΜακΆβοϊ, γνωστός για τον ρόλο του Τσαρλς Ξαβιέ στους «X-Men» από το 2011 έως το 2019. Ο ΜακΆβοϊ αναφέρθηκε στον ενθουσιασμό του για μια πιθανή επανεκκίνηση της σειράς με νέους ηθοποιούς που έχουν προταθεί από τους θαυμαστές, όπως ο Κολμάν Ντομίνγκο και η Μπέλα Ράσμι.

«Κοίτα, είμαι [απλά] ενθουσιασμένος να δω τι θα συμβεί στη συνέχεια», δήλωσε ο ΜακΆβοϊ. «Ήμουν θαυμαστής πριν γίνω υπάλληλος. Και θα ξαναγίνω θαυμαστής. Ο Κολμάν Ντομίνγκο ακούγεται καταπληκτικός». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη συνέχιση του ενθουσιασμού και της αφοσίωσης στο σύμπαν των «X-Men», αλλά και την αίσθηση συνεργασίας και θαυμασμού μεταξύ των ηθοποιών.

Η εμπειρία του Πέιτζ, σε συνδυασμό με την αναμονή για το «The Odyssey», αναδεικνύει την αξία των δημιουργικών σχέσεων που διαρκούν χρόνια και πώς η προσωπική ανάπτυξη μπορεί να ενισχύσει τη συνεργασία με σπουδαίους δημιουργούς όπως ο Νόλαν. Η ταινία αναμένεται να φέρει το κοινό σε μια επική κινηματογραφική εμπειρία, ενώ η προσωπική χαρά του Πέιτζ προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στην προσμονή των θεατών.