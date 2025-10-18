Χόλι Μάντισον: Από το Playboy στη διάγνωση αυτισμού - «Δεν με εξέπληξε όταν το έμαθα»

Η πρώην Playmate Χόλι Μάντισον αποκαλύπτει ότι η διάγνωση αυτισμού της εξηγεί πολλά για τις επιλογές της και τον ρόλο της στη ζωή του Χιου Χέφνερ.

Η Χόλι Μάντισον, πρώην Playmate και σταρ της σειράς «The Girls Next Door», αποκάλυψε ότι η καθυστερημένη διάγνωση αυτισμού της την έκανε να δει τη ζωή της με νέα μάτια — και ειδικά τα χρόνια που πέρασε στο Playboy Mansion. Η 45χρονη σήμερα Μάντισον πιστεύει ότι ο μη διαγνωσμένος αυτισμός της την έκανε ευάλωτη σε μια περίοδο που ήταν νεαρή, ανασφαλής και αναζητούσε αποδοχή.

Σε αποκλειστική συνέντευξή της στην Page Six, η Μάντισον περιέγραψε πώς έλαβε επίσημα τη διάγνωση το 2023, έπειτα από χρόνια αυτοπαρατήρησης και υποψιών. «Δεν με εξέπληξε όταν το έμαθα — στην πραγματικότητα ένιωσα ανακούφιση», δήλωσε, προσθέτοντας πως πάντα είχε συνειδητοποιήσει ότι αντιμετώπιζε «ορισμένες κοινωνικές δυσκολίες και δυσκολίες στις σχέσεις της με τους άλλους». Για μεγάλο διάστημα πίστευε ότι αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι «μεγάλωσε σε ένα πολύ απομακρυσμένο μέρος της Αλάσκας».

Η διάγνωση ήρθε έπειτα από «επτά συνεδρίες αξιολόγησης», κατά τις οποίες διαπιστώθηκε ότι η Μάντισον πάσχει από υψηλής λειτουργικότητας διαταραχή του αυτιστικού φάσματος. Η ίδια εξήγησε ότι η είδηση επιβεβαίωσε πολλά για τον τρόπο που ένιωθε και συμπεριφερόταν στη ζωή της. «Αν ήξερα τότε με τι είχα να κάνω, ίσως να είχα συμπεριφερθεί διαφορετικά σε κάποιες καταστάσεις», ανέφερε.

Η Μάντισον θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή συνέβαλε και στο πώς προσέγγισε τη σχέση της με τον Χιου Χέφνερ, τον ιδρυτή του Playboy, με τον οποίο έζησε επτά χρόνια μέσα στο Playboy Mansion. «Νομίζω ότι η δυσκολία που είχα να συνδεθώ με τους ανθρώπους με έκανε να πιστέψω πως όταν γνώρισα κάποιον μεγαλύτερο, πιο έμπειρο και πιο χειριστικό, αυτό σήμαινε πως ήταν γραφτό να είμαι μαζί του. Το εξέλαβα ως αγάπη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναγνωρίζοντας το παρελθόν της χωρίς πικρία, η Μάντισον υπογραμμίζει ότι δεν έχει «καμία λύπη» για την πορεία της, θεωρώντας ότι η διάγνωση του αυτισμού είναι πλέον ένα «σημαντικό και ενδιαφέρον» μέρος της ιστορίας της. Παρά το γεγονός ότι έχει υπάρξει τηλεοπτική σταρ και σύμβολο της ποπ κουλτούρας, η ίδια αυτοχαρακτηρίζεται ως «ιδιωτικό άτομο» με «εσωστρεφή ιδιοσυγκρασία».

Η συν-παρουσιάστρια του επιτυχημένου podcast Girls Next Level επιδιώκει τώρα να αξιοποιήσει τη δημόσια φήμη της για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τον αυτισμό. «Όταν πήρα τη διάγνωση, ένιωσα ότι είχα την ευθύνη να μιλήσω γι’ αυτό, να βοηθήσω να μειωθεί το στίγμα και να επισημάνω την ανάγκη για περισσότερη υποστήριξη», δήλωσε.

Αργότερα μέσα στον Οκτώβριο, η Μάντισον θα πραγματοποιήσει την πρώτη της σημαντική δημόσια εμφάνιση μετά τη διάγνωσή της, ως επίσημη πρέσβειρα της εκδήλωσης Grant a Gift Gala 2025 στο Λας Βέγκας. Η εκδήλωση έχει στόχο τη συγκέντρωση πόρων για παιδιά και νέους ενήλικες με αυτισμό και άλλες νευροαναπτυξιακές διαταραχές — έναν σκοπό που πλέον συνδέεται άρρηκτα με τη δική της προσωπική ιστορία.