Ζεντάγια και Ρόμπερτ Πάτινσον ενώνουν τις δυνάμεις τους σε νέα ρομαντική κωμωδία

Η A24 ανακοίνωσε την ημερομηνία κυκλοφορίας της νέας ρομαντικής κωμωδίας «The Drama» με τη Ζεντάγια και τον Ρόμπερτ Πάτινσον στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Η A24 επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με μια από τις πιο αναμενόμενες παραγωγές της χρονιάς. Η ρομαντική κωμωδία «The Drama», με πρωταγωνιστές τη Ζεντάγια και τον Ρόμπερτ Πάτινσον, θα κυκλοφορήσει στη Βόρεια Αμερική στις 3 Απριλίου 2026, φέρνοντας μαζί δύο από τα πιο δημοφιλή και χαρισματικά ονόματα του σύγχρονου Χόλιγουντ.

Τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει ο Κρίστοφερ Μπόργκλι, δημιουργός του σουρεαλιστικού «Dream Scenario» (2023), που είχε κερδίσει τις εντυπώσεις στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο και είχε χαρίσει στον Νίκολας Κέιτζ υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα. Το «The Drama» αποτελεί την τέταρτη μεγάλου μήκους ταινία του Νορβηγού σκηνοθέτη και τη δεύτερη συνεργασία του με την A24.

Αν και η εταιρεία κρατά κλειστά τα χαρτιά της σχετικά με την υπόθεση, είναι γνωστό ότι η ταινία θα ακολουθεί ένα ζευγάρι του οποίου ο έρωτας δοκιμάζεται από απρόσμενα εμπόδια λίγο πριν από τη μεγάλη τους μέρα. Δίπλα στη Ζεντάγια και τον Πάτινσον θα δούμε τους Αλάνα Χάιμ, Μαμούντου Άτι και Χέιλι Γκέιτς, σε ένα καστ που υπόσχεται χημεία, συναίσθημα και χιούμορ. Την παραγωγή υπογράφουν οι Άρι Άστερ και Λαρς Κνουντσεν μέσω της εταιρείας τους Square Peg, σε συνεργασία με την Dilemma Films του ίδιου του Μπόργκλι και του Τάιλερ Καμπελόν. Η Square Peg έχει ήδη μια ισχυρή δημιουργική σχέση με την A24, καθώς μαζί έχουν παρουσιάσει επιτυχίες όπως τα «Hereditary», «Midsommar», «Beau Is Afraid» και το επερχόμενο «Eddington».

Η Ζεντάγια και ο Πάτινσον φαίνεται πως διανύουν μια εξαιρετικά δημιουργική περίοδο. Οι δύο ηθοποιοί θα συνεργαστούν ξανά στην επική ταινία «The Odyssey» του Κρίστοφερ Νόλαν, πλαισιωμένοι από ένα εντυπωσιακό καστ που περιλαμβάνει τους Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Λουπίτα Νιόνγκο και Σαρλίζ Θερόν. Παράλληλα, θα τους δούμε και στο «Dune: Part Three», με τη Ζεντέια να επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο της και τον Πάτινσον να κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο σύμπαν της σειράς.

Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά-σταθμός και για τους δύο: η Ζεντάγια θα επιστρέψει στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel με το «Spider-Man: Brand New Day» και στη μικρή οθόνη με την τρίτη σεζόν του «Euphoria», ενώ ο Πάτινσον θα πρωταγωνιστήσει στις ταινίες «Die My Love» της Λιν Ράμσεϊ και «Primetime» του Λανς Όπενχαϊμ, επίσης παραγωγής A24.

Με ένα τόσο δυναμικό καλλιτεχνικό δίδυμο, έναν ταλαντούχο σκηνοθέτη και την εγγύηση ποιότητας της A24, το «The Drama» αναμένεται να είναι μια από τις πιο πολυσυζητημένες ταινίες της επόμενης χρονιάς.