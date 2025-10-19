Άστον Κούτσερ: «Η εμφάνισή μου ως μοντέλο έβλαψε την καριέρα μου»

Ο Άστον Κούτσερ αποκάλυψε ότι η καριέρα του στο μόντελινγκ επηρέασε αρνητικά τη δουλειά του ως ηθοποιού, μιλώντας σε συνέντευξη στο New York Comic Con.

Ο Άστον Κούτσερ άνοιξε την καρδιά του στο New York Comic Con, μιλώντας με ειλικρίνεια για τον τρόπο που η καριέρα του ως μοντέλο επηρέασε την πορεία του στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη. Ο 47χρονος ηθοποιός, γνωστός για την επιτυχημένη του πορεία στο Χόλιγουντ και τη χαρακτηριστική του γοητεία, παραδέχτηκε ότι η εξωτερική του εμφάνιση αποτέλεσε πολλές φορές εμπόδιο στην επαγγελματική του εξέλιξη.

«Νομίζω ότι κάθε ρόλος που παίρνεις εξαρτάται εν μέρει από την εμφάνισή σου. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του χαρακτήρα που ενσαρκώνεις», δήλωσε ο Κούτσερ όταν ρωτήθηκε για τον ρόλο του στη νέα σειρά του FX, “The Beauty”.

«Υπάρχουν ρόλοι που έχω πάρει λόγω της εμφάνισής μου και ρόλοι που δεν έχω πάρει γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο»,

πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι αυτό το γεγονός υπήρξε πολλές φορές απογοητευτικό.

Ο ηθοποιός, που έγινε παγκοσμίως γνωστός από τη σειρά “That ’70s Show” και συνέχισε με επιτυχίες όπως “Just Married” και “No Strings Attached”, εξήγησε ότι έχει χάσει σημαντικούς ρόλους «ατυχών ή πιο σκοτεινών» χαρακτήρων επειδή οι δημιουργοί δεν μπορούσαν να τον φανταστούν σε κάτι διαφορετικό από τον όμορφο, χαρισματικό πρωταγωνιστή.

Παρόλα αυτά, ο Κούτσερ είπε ότι πλέον κατανοεί πώς λειτουργεί το καστ και οι επιλογές των παραγωγών. «Προσπαθείς να αφηγηθείς μια ιστορία με εικόνες, και οι εικόνες πρέπει να προκαλούν συναίσθημα στο κοινό», ανέφερε. Για τον ρόλο του στη σειρά “The Beauty”, που θα προβληθεί στο Hulu το 2026, είπε πως πρόκειται για έναν «πολύπλοκο και λεπτομερή» χαρακτήρα που του επέτρεψε να εκφράσει τις πιο ευάλωτες πτυχές του εαυτού του.

«Χωρίς να αποκαλύψω πολλά, σχεδόν όλοι οι χαρακτήρες στη σειρά παίζουν κάτι που είναι ή δεν είναι μέσα τους», εξήγησε. «Αυτό δημιουργεί μια εσωτερική πάλη και σου επιτρέπει να εκφράσεις τις ανασφάλειες που συνήθως κρύβεις». Ο ηθοποιός χαρακτήρισε τον ρόλο αυτόν ως «μία από τις μεγαλύτερες χαρές της καριέρας του».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Κούτσερ αναφέρθηκε και στη στάση της κοινωνίας απέναντι στις αισθητικές επεμβάσεις, ένα θέμα που εξερευνά η σειρά. «Οι άνθρωποι μπορούν να βάλουν σιδεράκια στα δόντια τους χωρίς να τους κρίνει κανείς, αλλά αν κάποιος κάνει ρινοπλαστική, γίνεται θέμα», είπε χαρακτηριστικά. «Γιατί είναι αποδεκτό να διορθώνουμε τα δόντια μας, αλλά όχι το πρόσωπό μας;»

Ο δημιουργός της σειράς, Ράιαν Μέρφι, έχει περιγράψει το “The Beauty” ως μια «ιατρική σειρά επιστημονικής φαντασίας για έναν ιό που μεταλλάσσεται και μεταδίδεται σεξουαλικά, μεταμορφώνοντας τους ανθρώπους στην πιο τέλεια εκδοχή του εαυτού τους». Ένα φιλόδοξο project που, όπως φαίνεται, έδωσε στον Άστον Κούτσερ την ευκαιρία να αποδείξει ότι η πραγματική του δύναμη δεν βρίσκεται στην εμφάνιση — αλλά στην ουσία.