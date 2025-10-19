Αντζελίνα Τζολί: Εντυπωσίασε με το εξώπλατο φόρεμα της στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας

Η Αντζελίνα Τζολί μαγνήτισε τα βλέμματα στην πρεμιέρα της ταινίας «Couture» στη Ρώμη, επιδεικνύοντας τα εντυπωσιακά τατουάζ στην πλάτη της.

Η Αντζελίνα Τζολί απέδειξε για ακόμη μια φορά γιατί θεωρείται μία από τις πιο γοητευτικές και επιβλητικές παρουσίες του Χόλιγουντ. Στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «Couture», που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στη Ρώμη, η διάσημη ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα με ανοιχτή πλάτη, αποκαλύπτοντας τα μεγάλα, περίτεχνα τατουάζ της.

Η 50χρονη σταρ του «Tomb Raider» και του «Maleficent» περπάτησε στο κόκκινο χαλί του Auditorium Parco Della Musica φορώντας ένα φόρεμα σε σκούρο χρώμα με κάπα, που έπεφτε απαλά στους ώμους της, αποπνέοντας διακριτική κομψότητα και δύναμη. Η Τζολί συνδύασε την εμφάνισή της με μαύρα ψηλοτάκουνα μποτάκια και διαφανείς κάλτσες, ενώ προτίμησε minimal μακιγιάζ και ίσια, χαλαρά μαλλιά που ανέδειξαν τη φυσική της ομορφιά.

getty images

Στο πλευρό της βρέθηκαν οι συμπρωταγωνιστές της Anyier Anei και Louis Garrel, καθώς και η σκηνοθέτις και σεναριογράφος της ταινίας, Αλίς Γουϊνοκούρ. Η ταινία «Couture» αφηγείται την ιστορία μιας μεσήλικης σκηνοθέτριας, της Μαξίν, η οποία αναλαμβάνει να δημιουργήσει ένα σύντομο καλλιτεχνικό έργο στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού.

Η Τζολί, η οποία έχει απασχολήσει συχνά τα μέσα όχι μόνο για το ταλέντο αλλά και για τη γενναιότητά της, μίλησε πρόσφατα για την απόφασή της να υποβληθεί σε προληπτική διπλή μαστεκτομή και αφαίρεση ωοθηκών. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Hello!, αποκάλυψε ότι φέρει το γονίδιο BRCA, το οποίο αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών.

«Αποφάσισα να κάνω αυτή την επέμβαση επειδή έχασα τη μητέρα και τη γιαγιά μου σε πολύ μικρή ηλικία»,

δήλωσε η ίδια. «Δεν το μετανιώνω. Είναι σημαντικό να έχεις επιλογή και να παίρνεις τις αποφάσεις που σου δίνουν ειρήνη και ασφάλεια». Η μητέρα της, Μαρσελίν Μπερτράν, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο το 2007, σε ηλικία 56 ετών — γεγονός που καθόρισε τη στάση της Τζολί απέναντι στην πρόληψη και τη γυναικεία υγεία.

Πρόσφατα, η ηθοποιός αναφέρθηκε ξανά στη μνήμη της μητέρας της, μιλώντας για το πώς η απώλειά της την ώθησε να ζήσει πιο συνειδητά, τόσο ως γυναίκα όσο και ως μητέρα έξι παιδιών. Παράλληλα, με τη συμμετοχή της στην ταινία «Couture», επιστρέφει δυναμικά στη μεγάλη οθόνη, συνδυάζοντας την τέχνη, την ευαισθησία και τη βαθιά προσωπική της πορεία.

Η εμφάνιση της Αντζελίνας Τζολί στη Ρώμη δεν ήταν απλώς μια στιγμή λάμψης, αλλά και μια υπενθύμιση της δύναμης και της αυτοπεποίθησης μιας γυναίκας που δεν φοβάται να δείξει τις ουλές της ζωής της.