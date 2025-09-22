Αντζελίνα Τζολί: «Αγαπώ την χώρα μου, αλλά αυτή τη στιγμή δεν την αναγνωρίζω»

Το σχόλιο της Αντζελίνα Τζολί ήρθε λίγες ημέρες μετά τη διακοπή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ

Κύμα αντιδράσεων έχει φέρει η διακοπή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ, μετά την ξαφνική και αδικαιολόγητη απόφαση του ABC. Σεναριογράφοι του κινηματογράφου διαδήλωσαν έξω από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Burbank της Καλιφόρνια, για την καταπάτηση της ελευθερίας του λόγου, ενώ ηθοποιοί του Χόλιγουντ, καθώς και εκείνοι που έχουν συνεργαστεί με τη Disney, ζητούν το μποϊκοτάζ της. Σε γενικές γραμμές, η ατμόσφαιρα στην Αμερική είναι ηλεκτρισμένη.

Όπως εξήγησε και η Αντζελίνα Τζολί «αυτή τη στιγμή δεν αναγνωρίζω τη χώρα μου. Οτιδήποτε, οπουδήποτε, χωρίζει ή περιορίζει την προσωπική έκφραση και τις ελευθερίες οποιουδήποτε, το θεωρώ εξαιρετικά επικίνδυνο».

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν στην Ισπανία και ρωτήθηκε μεταξύ άλλων: «Τι φοβάστε ως καλλιτέχνης και ως Αμερικανίδα;» και η Αντζελίνα Τζολί απάντησε χαρακτηριστικά:

«Είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Αγαπώ τη χώρα μου, αλλά αυτή τη στιγμή δεν την αναγνωρίζω. Πάντα ζούσα σε όλο τον κόσμο. Η οικογένειά μου είναι διεθνής. Οι φίλοι μου. Η ζωή μου. Η κοσμοθεωρία μου είναι ισότιμη, ενωτική και διεθνής. Οτιδήποτε, οπουδήποτε, χωρίζει ή περιορίζει την προσωπική έκφραση και τις ελευθερίες οποιουδήποτε, το θεωρώ εξαιρετικά επικίνδυνο. Ζούμε σε τόσο σοβαρές εποχές που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην λέμε πράγματα επιπόλαια. Είναι πραγματικά πολύ, πολύ δύσκολοι καιροί για όλους μας».

Αν και η Αντζελίνα Τζολί δεν ανέφερε ονομαστικά τον Τζίμι Κίμελ, η απάντηση ήρθε λίγες μέρες μετά την διακοπή της εκπομπής του. Βέβαια, δεν είναι το μοναδικό περιστατικό στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, που έχει οδηγήσει σε απογοήτευση, διχασμό και ούτως καθεξής.