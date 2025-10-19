Η «φαλακρή» προπρεμιέρα της ταινίας «Bugonia» και οι απαιτήσεις του Λάνθιμου

Ναι, είναι αλήθεια: η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Bugonia», θα προβληθεί για μια βραδιά πρόωρα μόνο με θεατές που είναι φαλακροί ή πρόθυμοι να ξυρίσουν το κεφάλι τους.

Η δημιουργική φαντασία του Γιώργου Λάνθιμου δεν περιορίζεται μόνο στις ταινίες του αλλά φαίνεται ότι επεκτείνεται και στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται στο κοινό. Η νέα του ταινία «Bugonia», με πρωταγωνίστρια την Έμμα Στόουν, θα προβληθεί σε μια πρωτότυπη προπρεμιέρα στο Λος Άντζελες, τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, αποκλειστικά για θεατές με ξυρισμένο κεφάλι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πλατφόρμας DoLA, η προβολή θα πραγματοποιηθεί στο Culver Theater στις 8 μ.μ., ωστόσο υπάρχει μια ιδιότυπη προϋπόθεση: για να εισέλθουν στην αίθουσα, οι θεατές πρέπει είτε να είναι ήδη φαλακροί είτε να ξυρίσουν τα κεφάλια τους επί τόπου. Από τις 6 μ.μ. θα υπάρχει επαγγελματίας κουρέας στον χώρο για όσους θελήσουν να συμμετάσχουν, και —όπως διευκρινίζει η ανάρτηση— «αυτό είναι αληθινό και ναι, μέρος του θα κινηματογραφηθεί».

Η προβολή είναι δωρεάν, ωστόσο απαιτείται κράτηση και οι θέσεις θα δοθούν με σειρά προτεραιότητας. Επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η ιδέα πίσω από την «φαλακρή» εκδήλωση σχετίζεται άμεσα με το θέμα της ταινίας, στην οποία η Έμμα Στόουν υποδύεται μια φαλακρή διευθύντρια που πέφτει θύμα απαγωγής και θεωρείται εξωγήινη από τους απαγωγείς της.

Η ταινία «Bugonia» έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας τον Αύγουστο, όπου απέσπασε εξαιρετικές κριτικές, και στη συνέχεια ταξίδεψε σε διεθνή φεστιβάλ όπως το Telluride, το San Sebastián, το AFI Fest και το Busan International Film Festival, πριν την επίσημη κυκλοφορία της στις 24 Οκτωβρίου.

Μαζί με την Έμμα Στόουν, πρωταγωνιστούν οι Τζέσι Πλέμονς, Έινταν Ντελμπις, Σταύρος Χαλκιάς και Αλίσια Σίλβερστοουν. Πρόκειται για την τέταρτη συνεργασία του Λάνθιμου με τη Στόουν, μετά τις επιτυχημένες ταινίες «The Favourite» (2018), «Poor Things» (2023) και «Kinds of Kindness» (2024).

Η Στόουν έχει τιμηθεί με Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο «Poor Things» και ήταν υποψήφια για Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου στο «The Favourite». Ο Γιώργος Λάνθιμος, από την πλευρά του, συνεχίζει να εντυπωσιάζει το Χόλιγουντ με την ιδιαίτερη κινηματογραφική του ματιά και την αίσθηση του σουρεαλισμού που χαρακτηρίζει τα έργα του.

Η πρωτότυπη αυτή προβολή της «Bugonia» δεν είναι μόνο ένα έξυπνο διαφημιστικό κόλπο, αλλά και μια συμβολική εμπειρία, που συνδέει το κοινό με το θέμα της ταινίας με τρόπο απόλυτα… λανθιμικό. Για μία βραδιά, το Culver Theater του Λος Άντζελες αναμένεται να γεμίσει με «λαμπερά» κεφάλια — και σίγουρα με πολύ συζήτηση.