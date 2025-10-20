Η Μπιάνκα Μπάλτι ισχυρίζεται ότι η Victoria's Secret απέρριψε αίτημά της να συμμετάσχει στο show εν μέσω της μάχης της με τον καρκίνο

«Το να περπατήσω ξανά στο catwalk δε θα ήταν μόνο ένα προσωπικό όνειρο, θα ήταν ένα μήνυμα προς εκατομμύρια γυναίκες: “Η ζωή συνεχίζεται. Δεν είσαι λιγότερο γυναίκα. Είσαι ολόκληρη, όμορφη, ασταμάτητη.”»

Πριν δυο χρόνια, η Μπιάνκα Μπάλτι προχώρησε σε προληπτική διπλή μαστεκτομή γιατί είχε βρει ότι είναι φορέας ενός γονιδίου, που έδειχνε ότι είχε προδιάθεση για ανάπτυξη καρκίνου. Τον Σεπτέμβριο, ωστόσο, χρειάστηκε να υποβληθεί σε μία ακόμα επέμβαση. Αυτήν τη φορά, λόγω καρκίνου των ωοθηκών που ανακάλυψε ότι είχε, σε τρίτο στάδιο. Το ταξίδι της, ήταν και είναι πολύ μακρύ.

Η ίδια έχει υπάρξει άγγελος της Victoria’s Secret. Και φέτος, όπως διαβάζουμε σε ξένα media, είχε στείλει προσωπική επιστολή στην εταιρεία, απευθυνόμενη στην ομάδα της Victoria’s Secret, ζητώντας να περπατήσει στο fashion show ώστε να δώσει δύναμη σε άλλες γυναίκες. Η Μπιάνκα Μπάλτι μοιράστηκε την ιστορία της μέσα από ένα προσωπικό κείμενο στο Substack. «Δεν ξέρω από πού βρήκα το κουράγιο, αλλά το έκανα. Οι μόνες ευκαιρίες που μετανιώνουμε είναι αυτές που δεν παίρνουμε. Έτσι, είπα στον εαυτό μου: “Τι έχω να χάσω;” και προχώρησα. Έψαξα στο LinkedIn και έστειλα αυτήν την ανοιχτή επιστολή σε όποιον κατάφερα να βρω στην εταιρεία», τόνισε αρχικά. Η ίδια, συμπεριέλαβε ένα πλήρες αντίγραφο της επιστολής, το οποίο απηύθυνε στην «Ομάδα Victoria's Secret».

«Τα τελευταία χρόνια, έχω παρακολουθήσει την όμορφη μεταμόρφωση της εταιρείας σας — μια αληθινή δέσμευση στην ποικιλομορφία και την ένταξη», ξεκινούσε η επιστολή. «Έχω δει γυναίκες κάθε μεγέθους, εθνικότητας, φύλου και ηλικίας να εκπροσωπούνται στις καμπάνιες και τις επιδείξεις σας. Όταν είδα την ανακοίνωση ότι η επίδειξη μόδας της Victoria's Secret επέστρεφε φέτος, ένιωσα κάτι δυνατό: Θα έπρεπε να είμαι κι εγώ εκεί».

Στην επιστολή της, συνέχισε: «Δεν είμαι η πιο νέα, ούτε η πιο καμπυλωτή ή η πιο γυμνασμένη. Αλλά είμαι δυνατή, γενναία και ζωντανή — και εξακολουθώ να νιώθω απίστευτα σέξι. Δείχνω τις ουλές μου με περηφάνια και αγαπώ τα μαλλιά που ξαναβγαίνουν μετά τις θεραπείες. Το να περπατήσω ξανά στο catwalk δε θα ήταν μόνο ένα προσωπικό όνειρο, θα ήταν ένα μήνυμα προς εκατομμύρια γυναίκες: “Η ζωή συνεχίζεται. Δεν είσαι λιγότερο γυναίκα. Είσαι ολόκληρη, όμορφη, ασταμάτητη.”»

Η εταιρεία, ωστόσο, φέρεται να απέρριψε το αίτημά της, ενημερώνοντάς την πως το κάστινγκ είχε πλέον ολοκληρωθεί. «Και αυτό είναι εντάξει», σημείωσε η Μπιάνκα Μπάλτι. «Το έκανα γιατί από τότε που αρρώστησα νιώθω ευθύνη να μεταδώσω ελπίδα - όχι μόνο σε γυναίκες που έχουν καρκίνο, αλλά σε όλους όσοι προσπαθούν να ξανασταθούν στα πόδια τους μετά από μια δύσκολη περίοδο. Δοκίμασα. Δεν συνέβη. Αλλά δεν έχω καμία απολύτως μετάνοια. Ο καρκίνος μου έμαθε ότι η ζωή είναι πολύ σύντομη για να μην προσπαθείς».