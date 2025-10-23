Ο Diddy φέρεται να δέχτηκε επίθεση στη φυλακή: “Ξύπνησε με μαχαίρι στο λαιμό”

Ο Diddy είχε ένα επεισοδιακό βράδυ στη φυλακή. Άγνωστος άφησε ένα μαχαίρι στον λαιμό του.

Ο Diddy, που βρίσκεται πίσω από τα σίδερα της φυλακής τον τελευταίο χρόνο, κατηγορούμενος για σοβαρά εγκλήματα, φέρεται να πέρασε μια επεισοδιακή νύχτα. Σύμφωνα με τον μακροχρόνιο φίλο του, Τσάρλουτσι Φίνεϊ, ο Diddy «ξύπνησε με ένα μαχαίρι στο λαιμό του» στο κελί του στο Metropolitan Detention Center του Μπρούκλιν. Ο μουσικός παραγωγός ένιωσε απειλή για τη ζωή του και ενημέρωσε τους φύλακες για το περιστατικό.

Ο φίλος του Diddy ανέφερε πως δεν γνωρίζει αναλυτικές πληροφορίες για το συμβάν, υποστηρίζοντας ότι αποτελούσε πιθανότατα μια πράξη εκφοβισμού. «Αν ήθελε να τον σκοτώσει, θα το είχε κάνει», είπε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος στέκεται στο πλευρό του πρώην ράπερ - παρά τις κατηγορίες που τον βαραίνουν - επιμένοντας στην αθωότητά του.

Sean ‘Diddy’ Combs ‘woke up with a knife to his throat’ in prison attack, rapper’s friend claims https://t.co/4pyZzhIpHQ pic.twitter.com/Ie46I8TFb2 — Page Six (@PageSix) October 22, 2025

«Ίσως να ήθελε απλώς να του στείλει μήνυμα: “Την επόμενη φορά δεν θα είσαι τόσο τυχερός”. Είναι καθαρή εκφοβιστική τακτική. Αλλά στον Diddy δεν πιάνουν αυτά», συμπλήρωσε. Παράλληλα, επισήμανε πως ο Diddy θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να παραμείνει ο εαυτός του όσο καιρό παραμείνει μέσα στη φυλακή.

Τώρα, βέβαια, αυτό δεν ξέρουμε αν είναι απαραίτητα καλό, αν λάβουμε υπόψη μας το «βαρύ ιστορικό» του. Σύμφωνα με το Page Six, οι νομικοί εκπρόσωποι του Diddy απέφυγαν να προβούν σε σχετικό σχολιασμό, προσπαθώντας να μην δώσουν περαιτέρω έκταση στο θέμα.

Να θυμίσουμε, πως ο Diddy συνελήφθη το 2024 για σεξουαλική εκμετάλλευση, σωματεμπορία και εκβιασμό. Ένα χρόνο αργότερα, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για δύο από τις σοβαρές κατηγορίες και τον καταδίκασε σε τέσσερα χρόνια και δύο μήνες φυλάκιση, μαζί με χρηματικό πρόστιμο και υποχρεωτική ψυχοθεραπεία.

Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, η νομική πλευρά του ισχυρίστηκε πως ο Diddy βρισκόταν σε «συνεχή επιτήρηση» προκειμένου να αποκλειστεί κάθε σενάριο αυτοκτονίας, ενώ είχε βιώσει βίαιες συμπεριφορές εντός της φυλακής. Ο ίδιος, στην απολογία του, υποστήριξε ότι έχει κόψει κάθε δεσμό με το παρελθόν του και προσπαθεί να ξεπεράσει τα λάθη του.

