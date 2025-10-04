Καταδικάστηκε o Diddy σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης - «Πρέπει να σταλεί το μήνυμα πως η κακοποίηση των γυναικών τιμωρείται με πραγματική ευθύνη»

Ο ράπερ και επιχειρηματίας Diddy καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης άνω των τεσσάρων ετών για κατηγορίες σχετικές με πορνεία.

Ο Sean «Diddy» Combs, ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες και επιχειρηματίες της αμερικανικής μουσικής βιομηχανίας, καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια και δύο μήνες φυλάκιση από ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Η απόφαση ελήφθη την Παρασκευή, ύστερα από μια πολύκροτη δίκη που αποκάλυψε σκοτεινές πτυχές της ζωής του 55χρονου σταρ, ο οποίος βρέθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες μεταφοράς με σκοπό την πορνεία.

Η ποινή, όπως μετέδωσε το The Guardian, ήταν σημαντικά χαμηλότερη από τα 11 χρόνια και τρεις μήνες που είχαν ζητήσει οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς, αλλά πολύ υψηλότερη από τους 14 μήνες που επιδίωκε η υπεράσπιση. Ο δικαστής Arun Subramanian, ανακοινώνοντας την ποινή, χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του Diddy «αηδιαστική και βαθιά κακοποιητική», προσθέτοντας ότι «πρέπει να σταλεί το μήνυμα πως η κακοποίηση των γυναικών συνεπάγεται πραγματική ευθύνη».

Ο Diddy, ο οποίος κρατείται ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2024 στο Metropolitan Detention Center του Μπρούκλιν, θα εκτίσει περίπου τρία ακόμα χρόνια πίσω από τα κάγκελα, καθώς ο χρόνος κράτησής του αφαιρείται από την τελική ποινή των 50 μηνών. Εκτός από τη φυλάκιση, του επιβλήθηκε πρόστιμο 500.000 δολαρίων και πενταετής επιτήρηση μετά την αποφυλάκισή του.

Πριν ακούσει την ποινή, ο Diddy απευθύνθηκε στο δικαστήριο, ζητώντας συγγνώμη από τις πρώην συντρόφους του, την οικογένειά του και «όλα τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας». «Η συμπεριφορά μου ήταν ντροπιαστική και άρρωστη», είπε συγκινημένος. «Ξέρω ότι λυπάμαι πραγματικά για όλα».

Η υπόθεση του Diddy, όπως ανέφερε το The Guardian, επικεντρώθηκε στις καταθέσεις δύο πρώην συντρόφων του: της τραγουδίστριας Κασσάνδρα «Cassie» Βεντούρα και μιας γυναίκας που κατέθεσε με το ψευδώνυμο «Jane». Οι δύο γυναίκες περιέγραψαν με λεπτομέρειες ένα δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης που ο Diddy φέρεται να οργάνωνε για πάνω από δύο δεκαετίες, χρησιμοποιώντας τη φήμη και την εξουσία του για να εξαναγκάζει γυναίκες να συμμετέχουν σε «freak-offs» – ιδιωτικά σεξουαλικά πάρτι που βιντεοσκοπούνταν.

Η Βεντούρα κατέθεσε ότι υπέστη σωματική, σεξουαλική και συναισθηματική κακοποίηση κατά τη διάρκεια της 11χρονης σχέσης τους, ενώ παρουσιάστηκε στο δικαστήριο και βίντεο ασφαλείας του 2016 που την δείχνει να δέχεται επίθεση από τον Diddy σε ξενοδοχείο. Παράλληλα, η «Jane» περιέγραψε ανάλογες σκηνές βίας και εξαναγκασμού.

Ο δικηγόρος της Βεντούρα, Doug Wigdor, δήλωσε μετά την ετυμηγορία ότι η απόφαση «αναγνωρίζει τον αντίκτυπο των εγκλημάτων του Diddy» και ότι η πελάτισσά του «θα συνεχίσει να θεραπεύεται γνωρίζοντας πως η γενναιότητά της ενέπνευσε πολλούς».

Παράλληλα, ο δικηγόρος Arick Fudali, που εκπροσωπεί άλλες δύο καταγγέλλουσες, δήλωσε ότι αν και η ποινή ήταν μικρότερη από την αναμενόμενη, «ο δικαστής επικεντρώθηκε στα θύματα και έστειλε το σωστό μήνυμα».

Πέρα από την ποινική υπόθεση, ο Diddy εξακολουθεί να αντιμετωπίζει περισσότερες από 50 αστικές αγωγές που τον κατηγορούν για σεξουαλική κακοποίηση, απαγωγή, διακίνηση ναρκωτικών και άλλα αδικήματα. Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι οι σχέσεις του με τις γυναίκες ήταν συναινετικές.

Η καταδίκη του, ωστόσο, όπως σχολίασε το The Guardian, σηματοδοτεί μια κρίσιμη στιγμή για τη λογοδοσία των ισχυρών στη βιομηχανία της μουσικής, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και οι πιο διάσημοι δεν είναι υπεράνω του νόμου.