Κιμ Καρντάσιαν: Το επόμενο βήμα στην καριέρα της - Πότε σκοπεύει να εγκαταλείψει την “Kim K”

Η Κιμ Καρντάσιαν ανακοίνωσε ότι σε 10 χρόνια ενδέχεται να αφήσει το πρόσωπο της «Kim K» για να ακολουθήσει τη δικηγορία.

Η Κιμ Καρντάσιαν σοκάρει τους θαυμαστές της με την αποκάλυψη ότι σκέφτεται σοβαρά να αφήσει τον χαρακτήρα της «Kim K» σε περίπου 10 χρόνια και να ακολουθήσει το επάγγελμα της δικηγόρου. Η σταρ των ριάλιτι σόου μοιράστηκε τις σκέψεις της κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο The Graham Norton Show, δηλώνοντας ότι μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων για την απόκτηση άδειας άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος τον Ιούλιο, ελπίζει να αφοσιωθεί στη νομική.

«Σε δύο εβδομάδες θα έχω πάρει το πτυχίο μου. Ελπίζω να ασκήσω το επάγγελμα της δικηγόρου», είπε, προσθέτοντας:

«Ίσως σε 10 χρόνια να σταματήσω να είμαι η Kim K και να γίνω δικηγόρος. Αυτό είναι που πραγματικά θέλω».

Η 45χρονη Καρντάσιαν ολοκλήρωσε τις σπουδές της τον Μάιο, μετά από έξι χρόνια εντατικής μελέτης, ενώ παράλληλα μεγάλωνε τέσσερα παιδιά, διηύθυνε επιχειρήσεις και συμμετείχε σε τηλεοπτικά πρότζεκτ. Σύμφωνα με τον μέντορά της, αφιέρωσε συνολικά πάνω από 5.000 ώρες σε νομικές σπουδές, δείχνοντας αποφασιστικότητα και επιμονή.

Η επιθυμία της να ασχοληθεί με τη δικηγορία προέκυψε από την εμπειρία της στην υπεράσπιση της Alice Marie Johnson, μιας κρατούμενης που απελευθερώθηκε χάρη στις προσπάθειες της Καρντάσιαν, αλλά και από την εμπλοκή της σε ζητήματα χάριτος στο Λευκό Οίκο. Η ίδια έχει δηλώσει ότι θέλει να μπορεί να υπερασπιστεί ανθρώπους που έχουν προσφέρει πολλά στην κοινωνία και να συμβάλει σε αλλαγές στο σύστημα δικαιοσύνης.

Η Καρντάσιαν παραδέχθηκε επίσης τις δυσκολίες της πορείας της: απέτυχε τρεις φορές στις εξετάσεις «baby bar» πριν περάσει τελικά το τεστ το 2021. Παρά τις προκλήσεις, σκοπεύει να ανοίξει ένα επιτυχημένο δικηγορικό γραφείο, συνεχίζοντας την παράδοση του αποβιώσαντα πατέρα της, Ρόμπερτ Καρντάσιαν, γνωστού για την υπεράσπιση του O.J. Simpson στη δίκη του 1995.

Με την ανακοίνωση αυτή, η Κιμ Καρντάσιαν δείχνει ότι η προσωπική της εξέλιξη και η επιδίωξη κοινωνικής δικαιοσύνης αποτελούν πλέον βασική της προτεραιότητα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας πλήρους αλλαγής καριέρας στο μέλλον.