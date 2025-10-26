Γκιγιέρμο ντελ Τόρο: Κατά της χρήσης AI στις ταινίες - “Θα προτιμούσα να πεθάνω”

Ο σκηνοθέτης Γκιγιέρμο ντελ Τόρο δηλώνει ότι «θα προτιμούσε να πεθάνει» παρά να χρησιμοποιήσει γενετική τεχνητή νοημοσύνη στις ταινίες του.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Γκιγιέρμο ντελ Τόρο εξέφρασε πρόσφατα την έντονη αντίθεσή του στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στον κινηματογράφο, δηλώνοντας ότι «θα προτιμούσε να πεθάνει» παρά να χρησιμοποιήσει γενετική τεχνητή νοημοσύνη σε οποιαδήποτε από τις μελλοντικές του ταινίες. Η δήλωση αυτή έγινε σε συνέντευξή του στο NPR, όπου ο δημιουργός ταινιών όπως «Ο λαβύρινθος του Πάνα» και «Το σχήμα του νερού» εξήγησε ότι η τεχνολογία αυτή δεν τον ενδιαφέρει και δεν θα τον ενδιαφέρει ποτέ.

Ο ντελ Τόρο συνέκρινε την αυξανόμενη γοητεία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη με την «αλαζονεία» του Βίκτορ Φρανκενστάιν, τον χαρακτήρα που σκηνοθετεί στο Netflix στην νέα του ταινία «Φρανκενστάιν». Όπως εξήγησε, οι πραγματικοί κίνδυνοι δεν βρίσκονται στην ίδια την τεχνολογία, αλλά στη «φυσική ηλιθιότητα» που μπορεί να οδηγήσει σε κακή χρήση της.

«Η φυσική ηλιθιότητα προωθεί τα περισσότερα από τα χειρότερα χαρακτηριστικά του κόσμου», είπε.

Συνδέοντας το έργο του με την τρέχουσα τεχνολογική κουλτούρα, ο ντελ Τόρο σημείωσε ότι η αλαζονεία των «tech bros» θυμίζει τον Βίκτορ Φρανκενστάιν: «Είναι τυφλός, δημιουργεί κάτι χωρίς να σκέφτεται τις συνέπειες και νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια παύση και να σκεφτούμε πού πάμε». Ο ίδιος τόνισε ότι θέλησε να μεταφέρει αυτή τη σύγχρονη προειδοποίηση μέσα από την προσαρμογή του κλασικού μυθιστορήματος της Μαίρης Σέλλεϋ του 1818.

Η νέα ταινία του ντελ Τόρο για το Netflix έχει πρωταγωνιστές τους Τζέικομπ Ελόρντι, Όσκαρ Ίσακ, Μία Γκοθ, Κρίστοφ Βάλτς και Ραλφ Ίνεσον και θα είναι διαθέσιμη από τις 7 Νοεμβρίου. Η επιλογή του σκηνοθέτη να κρατήσει τις ταινίες του μακριά από την τεχνητή νοημοσύνη δείχνει μια ξεκάθαρη στάση υπέρ της ανθρώπινης δημιουργικότητας και της παραδοσιακής τεχνικής στην κινηματογραφική παραγωγή.

Με τις δηλώσεις του, ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του στη χειροποίητη και καλλιτεχνική διαδικασία δημιουργίας ταινιών, επιλέγοντας να υπερασπιστεί την αυθεντικότητα του κινηματογραφικού έργου πάνω στην τεχνολογική καινοτομία.