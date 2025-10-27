Η Μέγκαν Φοξ θυμάται την εποχή που την κυνηγούσαν οι παπαράτσι: «Ήμουν οργισμένη»

«Θυμάμαι ότι οι παπαράτσι ήταν τόσο αδίστακτοι τότε - ο τρόπος που μιλούσαν στις γυναίκες»

Στην ταινία «Jennifer's Body», ο χαρακτήρας που υποδύεται η Μέγκαν Φοξ περνάει πολλά. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας, ωστόσο, πολλά πέρασε και η ίδια η ηθοποιός. Μιλώντας σε μια ειδική προβολή της ταινίας του 2009, στο Μουσείο Κινηματογράφου της Ακαδημίας, η πρωταγωνίστρια Μέγκαν Φοξ θυμήθηκε την εμπειρία της με τους «αδίστακτους» παπαράτσι και πώς το project της χάρισε κάτι σαν κάθαρση σε μια εποχή που «δυσκολευόταν πολύ με τη φήμη».

Για την ηθοποιό - η οποία μόλις είχε εκτοξευθεί χάρη στον πρωτοποριακό της ρόλο στην ταινία Transformers του 2007 - ήταν μια δύσκολη περίοδος, όπως αποκάλυψε στην εκδήλωση του Μουσείου Κινηματογράφου της Ακαδημίας. Όταν τη ρώτησαν αν θα μπορούσε να γυρίσει πίσω και να δώσει στον νεότερο εαυτό συμβουλές, καθώς προετοιμαζόταν για τα γυρίσματα της ταινίας «Το Σώμα της Τζένιφερ», η Μέγκαν Φοξ θυμήθηκε πόσο «χαμένη» και οργισμένη ήταν εκείνη την περίοδο, συναισθήματα που προέκυψαν από την αντιμετώπισή της στη βιομηχανία του κινηματογράφου, ιδιαίτερα από τους παπαράτσι.

«Ω, δεν ξέρω αν θα έδινα συμβουλές στον εαυτό μου. Νομίζω ότι εκείνη την περίοδο της ζωής μου ήμουν τόσο χαμένη, τόσο γεμάτη οργή για τον τρόπο με τον οποίο μου φέρθηκαν στην βιομηχανία», είπε και συνέχισε: «Και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζα τη φήμη εκείνη την εποχή, πριν ξεκινήσουμε τα γυρίσματα». Όπως τόνισε, ιδιαίτερα δύσκολο ήταν για εκείνη να αντιμετωπίσει τη μισογυνιστική συμπεριφορά των παπαράτσι. «Θυμάμαι ότι οι παπαράτσι ήταν τόσο αδίστακτοι τότε - ο τρόπος που μιλούσαν στις γυναίκες», θυμήθηκε η ηθοποιός.

«Βγήκα έξω απλώς για να προσπαθήσω να φτάσω στο αυτοκίνητό μου, και όλοι τραβούσαν φωτογραφίες. Και ένας τύπος είπε, "Μέγκαν, γιατί είσαι τόσο σκύλα;" Και ένας άλλος τύπος είπε, "Μέγκαν, νομίζεις ότι είσαι υπερεκτιμημένη; Το διαδίκτυο το λέει", και εγώ απλώς προσπαθούσα να κάνω τη δουλειά μου», είπε στη συνέχεια, μοιραζόμενη μια ιστορία από την πρεμιέρα της ταινίας του 2009. Αν και ο ρόλος της στο «Σώμα της Τζένιφερ» ήταν επουλωτικός για τη Μέγκαν Φοξ, η ηθοποιός δεν θα ξεχάσει ποτέ πόσο πάλευε με τη φήμη εκείνη την περίοδο. «Ένιωθα σαν να με καταδίωκαν εκείνη την περίοδο της καριέρας μου, και πάλευα πολύ με τη φήμη και είχα κάποιο τραύμα από τη φήμη», είπε.

