Η Τζένιφερ Λόρενς θα κάνει πλαστική στο στήθος επειδή «τίποτα δεν επανήλθε» στη θέση του μετά τη δεύτερη εγκυμοσύνη

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Τζένιφερ Λόρενς μιλάει για την άλλη πλευρά της μητρότητας. Η ηθοποιός έχει δηλώσει ότι το να έχεις παιδιά αλλάζει τα πάντα. Αλλάζει όλη σου τη ζωή. Πιο πρόσφατα, σε συνέντευξή της στο περιοδικό The New Yorker, αποκάλυψε τις δύσκολες στιγμές που βίωσε μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, όταν το άγχος και η κατάθλιψη την απομονώσαν πλήρως και την έκαναν να αμφισβητεί τα πάντα.

Στην ίδια συνέντευξη, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε ότι σκοπεύει να κάνει πλαστική εγχείρηση στο στήθος της, τον επόμενο μήνα. Όταν τη ρώτησε ο δημοσιογράφος τι την ώθησε στο να σκεφτεί να κάνει την επέμβαση, η Τζένιφερ Λόρενς ομολόγησε ότι «τίποτα δεν επανήλθε» μετά τη δεύτερη εγκυμοσύνη, σε αντίθεση με την πρώτη φορά. «Μετά την πρώτη, όλα επανήλθαν, σχεδόν», είπε. «Μετά τη δεύτερη, τίποτα δεν επανήλθε». Μάντεψε, αυτή είναι μια πλευρά της μητρότητας για την οποία δεν μιλάμε συχνά. Ναι, το στήθος μετά την εγκυμοσύνη να πέσει. Και δεν θα πάρουμε την άδεια κανενός για να το αλλάξουμε αν θέλουμε.

Συνεχίζοντας τη συνέντευξή της, η Λόρενς αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να γυρίσει μια γυμνή σκηνή την άνοιξη, σε ταινία, έναν χρόνο μετά τον τοκετό, αλλά είπε ότι θα έκανε την επέμβαση ακόμα κι αν δεν ήταν ηθοποιός. «Ίσως δεν θα έτρεχα να κλείσω ραντεβού με τον ίδιο τρόπο», τόνισε. «Αλλά νομίζω ότι ναι».

Νωρίτερα φέτος, σε συνέντευξη Τύπου στις Κάννες για το επόμενο μεγάλο της έργο, το Die My Love, μίλησε ανοιχτά για τις εμπειρίες της με την επιλόχεια κατάθλιψη μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, του οποίου το όνομα δεν έχει αποκαλύψει. «Ως μητέρα, ήταν πολύ δύσκολο να διαχωρίσω αυτό που θα έκανα εγώ από αυτό που θα έκανε εκείνη. Και ήταν πραγματικά σπαρακτικό. Μόλις είχα γεννήσει το πρώτο μου παιδί και δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα παρόμοιο με την επιλόχεια κατάθλιψη. Σε απομονώνει εξαιρετικά, κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον. … Αλλά η αλήθεια είναι ότι η ακραία άγχος και η ακραία κατάθλιψη σε απομονώνουν, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεσαι. Νιώθεις σαν εξωγήινος».

