Αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες τάσεις της σεζόν

Έπειτα από τρία ολόκληρα χρόνια με το χαρακτηριστικό της ξανθό hair look, η Αριάνα Γκράντε αποφάσισε να κάνει την αλλαγή που όλοι οι θαυμαστές της περίμεναν, με το αποτέλεσμα να είναι εντυπωσιακό.

Η pop star αποχαιρέτησε την εποχή της... Glinda και είπε «ναι» στη φυσική της πλευρά, υιοθετώντας ένα πλούσιο καστανό χρώμα που της χαρίζει απίστευτη φρεσκάδα και λάμψη.

Την αλλαγή στα μαλλιά της αποκάλυψε μέσα από μια selfie φωτογραφία που δημοσίευσε η ίδια στο Instagram προφίλ της γράφοντας στη λεζάντα «it’s good to see me, isn’t it?».

Η Αριάνα Γκράντε υιοθέτησε το πιο hot χρώμα μαλλιών του φθινόπωρου

Η Αριάνα, η οποία τα τελευταία χρόνια είχε υιοθετήσει ένα ξανθό χρώμα στα μαλλιά της για τις ανάγκες του ρόλου της ως Glinda στο «Wicked», αφήνει τώρα πίσω το παραμυθένιο look της Καλής Μάγισσας και αγκαλιάζει το φυσικό της χρώμα με τον colorist, Francesco De Chiara, να επιμελείται την αλλαγή.

Φυσικά όμως, εκτός από το ότι επέλεξε το φυσικό της χρώμα, αξίζει να πούμε πως το σοκολατένιο καστανό αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες τάσεις του φθινοπώρου. Χαρίζει βάθος και γλυκαίνει τα χαρακτηριστικά του προσώπου, φωτίζει φυσικά την επιδερμίδα και προσφέρει εύκολα μια μοναδική λάμψη, ιδανική για όσες θέλουν να ανανεώσουν την εμφάνισή τους χωρίς όμως υπερβολές.