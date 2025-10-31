Η Cardi B έχει να λουστεί τρεις μήνες. Και όχι δεν μπορούμε να φανταστούμε τη μυρωδιά

Η Cardi B ανήκει επίσημα πλέον στην κατηγορία των celebrities που έχουν “τσακωθεί” με την καθαριότητα.

Η Cardi B τους τελευταίους μήνες έχει βρεθεί αρκετές φορές στο επίκεντρο της δημοσιότητας - κυρίως λόγω της προσωπικής ζωής της. Από τη μία το διαζύγιο και η μετέπειτα διαμάχη με τον Offset, ύστερα η νέα σχέση της με τον Stefon Diggs και τώρα η τέταρτη εγκυμοσύνη της, μόλις λίγους μήνες μετά τη γέννηση του τρίτου παιδιού της, δεν σταματά να απασχολεί την επικαιρότητα. Και καλά όλα αυτά. Για τη συνέχεια δεν ήμασταν έτοιμοι.

Σήμερα, η ράπερ έγινε viral στον διαδικτυακό κόσμο μέσα από μία και μόνο δήλωσή της. Όπως μοιράστηκε στα social media, έχει να λουστεί περίπου τρεις μήνες. Στην αρχή νομίζαμε πως έκανε πλάκα, αλλά όχι. Η Cardi B μάλλον έχει «τσακωθεί» με την καθαριότητα και αδιαφορεί πλήρως για την υγιεινή των μαλλιών της και, βασικά, του κεφαλιού της γενικότερα. Το παράξενο είναι, βέβαια, πως δεν μπήκε καν στη διαδικασία να δικαιολογηθεί στους followers της, απλώς τους εξήγησε πώς έχει η δεδομένη κατάσταση.

Η Cardi B μάλλον τσακώθηκε με το σαμπουάν της

«Δεν έχω πλύνει τα μαλλιά μου εδώ και δύο μήνες. Η αλήθεια είναι, ότι λέω ψέματα, γιατί είναι περίπου τρεις, δεν ξέρω», είπε αρχικά. «Πιθανότατα να έχω όλα τα είδη αυγών κατσαρίδας και κουνουπιών εδώ πάνω», συμπλήρωσε ψύχραιμη, κάνοντας, μάλλον, χιούμορ. Δεν είμαστε βέβαιοι. Στη συνέχεια, ανέφερε πως σκοπεύει να βάλει λάδι στα μαλλιά της και έπειτα να λουστεί, ώστε να είναι έτοιμα για το αυριανό χτένισμα. Εντάξει, Cardi B.

Οι διαδικτυακοί φίλοι της, όπως ήταν λογικό, έμειναν άφωνοι με την παραδοχή της, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που εξέφρασαν την απέχθειά τους προς την τραγουδίστρια. «Θα κάνω εμετό», «φανταστείτε πώς μυρίζει», ήταν κάποια από τα σχόλια. Ωστόσο, υπήρχαν και εκείνοι που δεν μπορούσαν να πιστέψουν πως έχει να λουστεί εδώ και τρεις μήνες, εκφράζοντας τις αμφιβολίες τους. «Δεν ξέρω τι είναι πιο αστείο, που κοροϊδεύει τον εαυτό της ή εμάς - εκτός αν πιστεύεις πως λέει αλήθεια», σημείωσε ένας άλλος χρήστης.

Η αλήθεια είναι πως έχουμε ακούσει κι άλλες φορές για celebrities που δεν τα πάνε καθόλου καλά με την καθαριότητα. Για την ακρίβεια, αρνούνται σθεναρά να μπουν στην μπανιέρα τους για καιρό, γεγονός που δεν ντρέπονται να παραδεχτούν. Αυτή η λίστα μόλις μεγάλωσε.