Diddy: Στη δημοσιότητα η πρώτη φωτογραφία του μέσα από τη φυλακή

Ο Diddy βρίσκεται υπό κράτηση εδώ και περίπου έναν χρόνο. Η αλλαγή στην εμφάνισή του μέσα στη φυλακή.

Από τον Σεπτέμβριο του 2024, ο Diddy βρίσκεται στα χέρια των αστυνομικών αρχών, κατηγορούμενος για μια σειρά από πολύ σοβαρά εγκλήματα, όπως βιασμοί, εμπόριο ναρκωτικών, πορνεία. Η υπόθεσή του έχει απασχολήσει πολλές φορές τη δημοσιότητα, με τις μαρτυρίες των φερόμενων ως θυμάτων να προκαλούν σοκ και ανατριχίλα.

Πέρα από την πρώην σύντροφό του, Κάσι Βεντούρα, η οποία εξομολογήθηκε ενώπιον των δικαστών όσα βίωσε στο πλευρό του Diddy και τη σημάδεψαν για μια ζωή, δεκάδες άλλοι άνθρωποι - άνδρες και γυναίκες - τάχθηκαν κατά του Diddy, κατηγορώντας τον για καταχρηστική συμπεριφορά.

Splash by Ideal Image

Στις αρχές του Οκτώβρη, το δικαστήριο αποφάσισε ποια θα είναι η ποινή, μετά από μαραθώνιες δίκες που διήρκησαν πολλούς μήνες. Ο Diddy θα περάσει 50 μήνες στη φυλακή, δηλαδή τέσσερα χρόνια. Ο πρώην μουσικός παραγωγός καταδικάστηκε για δύο παραβάσεις, που αφορούν στη «μεταφορά προσώπων με σκοπό την άσκηση πορνείας» και του επιβλήθηκε πρόστιμο 500.000 δολάρια.

Να σημειωθεί, πως ο Diddy παραμένει αμετανόητος. Ωστόσο, η νομική υποστήριξή του ζήτησε από την έδρα να εκτίσει την ποινή του στο «Fort Dix», όπου θα μπορεί να συμμετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά. Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών, ο Diddy προβλέπεται να αποφυλακιστεί τον Μάιο του 2028.

Η πρώτη φωτογραφία του Diddy μέσα από τη φυλακή

Τις τελευταίες ώρες, κάνει τον γύρο του διαδικτύου μια φωτογραφία του Diddy μέσα από τη φυλακή. Ο ίδιος περπατάει στο προαύλιο, φορώντας πορτοκαλί σκούφο και μπλε μπουφάν. Μετά από περίπου έναν χρόνο κράτησης, η εξωτερική εμφάνισή του είναι διαφορετική, με τα γκρίζα γένια να καλύπτουν το πρόσωπό του.

Ο Diddy προσπαθούσε μέχρι την τελευταία στιγμή να πείσει τους δικαστές για την αθωότητά του, όμως αυτές οι προσπάθειες κατέληξαν στο κοινό. Ο πρώην μουσικός παραγωγός θα παραμείνει στο «Fort Dix» περίπου 2,5 χρόνια. Να σημειωθεί, πως οι 13 μήνες που ήταν υπό κράτηση, θα μειωθούν από το σύνολο της ποινής του, ενώ προβλέπεται να υπάρξει και επιπλέον μείωση λόγω της παρακολούθησης προγράμματος απεξάρτησης από τα ναρκωτικά.