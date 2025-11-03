Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς διέγραψε τον λογαριασμό της στο Instagram, μετά τις ανησυχητικές αναρτήσεις της

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς το τελευταίο διάστημα είχε βρεθεί αρκετές φορές στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω των περίεργων αναρτήσεών της στα social media.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δεν είναι πλέον χρήστης του Instagram. Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, ο λογαριασμός της στη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης έχει απενεργοποιηθεί, με το σχετικό μήνυμα να αναφέρει πως «το προφίλ της ενδέχεται να έχει καταργηθεί». Να σημειωθεί, πως εδώ και μερικές εβδομάδες, η ίδια έχει βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω των αποκαλύψεων που έκανε ο πρώην σύζυγό της, Κέβιν Φέντερλαϊν, για τη στάση και τη συμπεριφορά που είχε προς τα παιδιά της, στο βιβλίο με τα απομνημονεύματά του.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έσβησε τον λογαριασμό της στο IG, μετά τις αναρτήσεις που προκάλεσαν ανησυχία και αντιδράσεις

Οι αναρτήσεις της Μπρίτνεϊ Σπίαρς τον τελευταίο μήνα είχαν προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στους fans της. Η τραγουδίστρια είχε απενεργοποιήσει τα σχόλια και στις λεζάντες άφηνε υπονοούμενα και αιχμές κατά των ισχυρισμών του Κέβιν Φέντερλαϊν. Στις 7 Οκτωβρίου, η ίδια είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο στον λογαριασμό της, στο οποίο εμφανίστηκε με μώλωπες και επιδέσμους στα χέρια και στους καρπούς της. Η απάντηση που έδωσε στους followers της, ήταν πως έπεσε από τις σκάλες. Σε αυτή την ανάρτηση είχε αναφερθεί και στους γιους της, τον 19χρονο Τζέιντεν Τζέιμς και τον 20χρονο Σον Πρέστον.

«Τα αγόρια μου έπρεπε να φύγουν και να επιστρέψουν στο Μάουι», έγραψε προτού εξηγήσει γιατί μοιράζεται τα βίντεο με τους χορούς της. «Αυτός είναι ο τρόπος που εκφράζομαι και προσεύχομαι μέσα από την τέχνη. Πατέρα που είσαι στους ουρανούς... Δεν είμαι εδώ για να ανησυχώ ή να λυπάμαι, θέλω απλώς να είμαι μια καλή γυναίκα και να γίνω καλύτερη. Και έχω υπέροχη υποστήριξη, οπότε να έχετε μια υπέροχη μέρα», είχε χαρακτηριστικά αναφέρει.

Σε άλλες αναρτήσεις της, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς είχε σχολιάσει τα 13 χρόνια που βρισκόταν υπό την κηδεμονία του πατέρα της, αλλά και την εμπειρία της από το κέντρο απεξάρτησης που βρέθηκε το 2018. Ωστόσο, τα λόγια της δεν ήταν ξεκάθαρα και είχαν πολλά αλληγορικά στοιχεία. Η τραγουδίστρια φαίνεται πως πέρασε μια ταραχώδη περίοδο το τελευταίο διάστημα και θέλησε να κάνει ένα βήμα πίσω από όλη αυτή τη δημοσιότητα που «κρύβεται» στο Instagram.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, στα 43 χρόνια της, έχει ζήσει όσα άλλοι άνθρωποι δεν θα ζήσουν σε ζωές 100 χρόνων. Η τραγουδίστρια έχει βρεθεί αντιμέτωπη με όλα τα συναισθήματα (θετικά και αρνητικά) που μπορούν να αγγίξουν έναν άνθρωπο και πολλά από αυτά τα σοβαρά γεγονότα που της συνέβησαν, είχαν κόστος στην ψυχική υγεία της. Μπορεί αυτή να μην είναι η πρώτη φορά που απενεργοποιεί τον λογαριασμό της στο IG, ωστόσο είναι η φορά που έχει ανησυχήσει πολύ όσους τη θαυμάζουν.