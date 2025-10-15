Ο Κέβιν Φέντερλαϊν προειδοποιεί στο βιβλίο του πως είναι θέμα χρόνου να συμβεί κάτι κακό στην Μπρίτνεϊ Σπίαρς

O Κέβιν Φέντερλαϊν γράφει τη δική του εκδοχή για τη τριετή θυελλώδη σχέση του με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς, αναφέροντας

Τον περασμένο Αύγουστο είχε γίνει γνωστό πως ο πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, Κέβιν Φέντερλαϊν, έγραψε τα απομνημονεύματά του και φέρουν τον τίτλο «You Thought You Knew». Σε αυτό, εκτός προσωπική του διαδρομή, κάνει φυσικά μια μεγάλη αναφορά για την ποπ τραγουδίστρια, με την οποία έχει αποκτήσει δύο παιδιά. Ταυτόχρονα, κρούει των κώδωνα του κινδύνου προειδοποιώντας πως «κάτι κακό θα συμβεί» στην ίδια, εκφράζοντας την ανησυχία του για την ψυχολογική κατάσταση της, ειδικά μετά την άρση της κηδεμονίας.

Στο βιβλίο, που θα κυκλοφορήσει στις 21 Οκτωβρίου, ο Κέβιν Φέντερλαϊν γράφει τη δική του εκδοχή για τη τριετή θυελλώδη σχέση του με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς, με την οποία τράβηξαν χωριστούς δρόμους το 2007, ενώ δεν αφήνει απέξω και την έντονη δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών, που έληξε έναν χρόνο αργότερα.

Ο Κέβιν Φέντερλαϊν αναφέρει πως η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έκανε χρήση αλκοόλ και ουσιών, ενώ είχε πολλά ξεσπάσματα θυμού στα τελευταία στάδια του γάμου τους. Έκτοτε, παρακολουθεί τη ζωή της από απόσταση, καθώς είχαν από κοινού την επιμέλεια των παιδιών, αλλά παραδέχτηκε σε συνέντευξή του στους New York Times πως δεν έχουν μιλήσει για χρόνια. Ωστόσο, στο βιβλίο αναφέρει πως αυτά που του εκμυστηρεύονται τακτικά οι γιοι του, τον έχουν οδηγήσει σε μια βαθιά ανησυχία για την ψυχική και συναισθηματική κατάσταση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς. Τούτου λεχθέντος, σε ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο περιγράφει το πώς αρνούνταν να επιστρέψουν στο σπίτι της μητέρας τους λόγω φόβου.

«Ξυπνούσαν κάποιες φορές τη νύχτα και την έβλεπαν να στέκεται σιωπηλά στο κατώφλι της πόρτας, να τους παρακολουθεί την ώρα που κοιμούνταν κρατώντας ένα μαχαίρι στο χέρι. Στη συνέχεια απλά έφευγε χωρίς καμία εξήγηση».

Σε ένα κεφάλαιο του βιβλίου, ο Κέβιν Φέντερλαϊν γράφει πως «η κατάσταση της Μπρίτνεϊ μοιάζει να κατευθύνεται προς κάτι μη αναστρέψιμο. Δεν μπορώ πια να προσποιούμαι ότι όλα είναι καλά. Από εκεί που κάθομαι, το ρολόι μετράει αντίστροφα και πλησιάζουμε στο παρά πέντε. Κάτι κακό θα συμβεί αν δεν αλλάξει η κατάσταση, και ο μεγαλύτερός μου φόβος είναι πως τα παιδιά μας θα μείνουν να μαζεύουν τα κομμάτια».

Όσον αφορά την Μπρίτνεϊ Σπίαρς, δεν έχει σχολιάσει κανείς κάτι από το περιβάλλον της, αλλά η ίδια έχει αναφερθεί στον Κέβιν Φέντερλαϊν στα δικά της απομνημονεύματα. Στο βιβλίο «The woman in Me», που θα μεταφερθεί και στην μεγάλη οθόνη, αρνείται κατηγορηματικά την χρήση ουσιών και περιγράφει την δικαστική διαμάχη ως μια τραυματική εμπειρία.

Πάντως, η σχέση της με τους δυο γιους της είναι περίπλοκη. Από την άλλη, οι αναρτήσεις της στο Instagram έχουν εδώ και πολύ καιρό ανησυχήσει τους θαυμαστές της. «Περνάει ένα επεισόδιο αυτή τη στιγμή», είχε δηλώσει πηγή κοντά στην τραγουδίστρια στη Daily Mail και συνέχισε: «Θα τη δούμε να παλεύει με αυτό, όπως έχει κάνει τόσες φορές στο παρελθόν». Πολλοί, τέλος, κάνουν λόγο πως ίσως δεν ήταν σωστό να της επιστραφεί πλήρως η ανεξαρτησία της, μετά την άρση της υποχρεωτικής κηδεμονίας, το 2021.