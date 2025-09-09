Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Οι κοντινοί της άνθρωποι φοβούνται πλέον για το μέλλον της - «Η έπαυλη της είναι ακατάστατη και γεμάτη με περιττώματα σκύλων»

Κάποιοι αναρωτιούνται κατά πόσο η άρση της υποχρεωτικής κηδεμονίας ήταν τελικά σωστή απόφαση

Για ακόμη μια φορά, οι θαυμαστές της Μπρίτνεϊ Σπίαρς ανησυχούν για την ψυχική της υγεία, αφού σύμφωνα με άτομα του στενού της κύκλου, να περιγράφουν πως στην έπαυλή της επικρατεί χάος και ακαταστασία, ενώ είναι γεμάτη με περιττώματα.

Είναι μήνες τώρα που η συμπεριφορά της Μπρίτνεϊ Σπίαρς προβληματίζει, μετά και τα περίεργα βίντεο που ανεβάζει η ίδια στο προφίλ της. «Περνάει ένα επεισόδιο αυτή τη στιγμή», δήλωσε πηγή κοντά στην τραγουδίστρια στη Daily Mail (και αναδημοσίευσε το Bored Panda) και συνέχισε: «Θα τη δούμε να παλεύει με αυτό, όπως έχει κάνει τόσες φορές στο παρελθόν».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έχει χάσει την ικανότητα να φροντίζει τον εαυτό της και τους γύρω της, αδυνατώντας να λειτουργήσει όπως ένας «φυσιολογικός ενήλικας». «Το σπίτι της είναι σε τραγική κατάσταση. Δεν καθαρίζει μετά τα σκυλιά, ούτε έχει κάποιον που να καθαρίζει καθημερινά».

Αυτή η ανησυχία που επικρατεί κορυφώθηκε τον Αύγουστο, όταν η ποπ σταρ ανέβασε βίντεο με την ίδια να χορεύει και να τραγουδά, με ακαθαρσίες σκύλων στο πάτωμα. Στη λεζάντα η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έγραψε: «Παίζω με τα φώτα και καθαρίζω το σπίτι σαν να μην υπάρχει αύριο». Ήταν τόσα πολλά τα αρνητικά σχόλια σε αυτή την ανάρτηση, που η Μπρίτνεϊ Σπίαρς τα έκλεισε.

Η αντίδραση των θαυμαστών της ήταν άμεση. Πολλοί εξέφρασαν την ανησυχία τους για την κατάσταση της και αναρωτήθηκαν αν ήταν τελικά σωστό να της επιστραφεί πλήρως η ανεξαρτησία της, μετά την άρση της υποχρεωτικής κηδεμονίας, το 2021. «Θυμάστε την οργή όταν ο πατέρας της είχε την επιμέλεια; Πού είναι τώρα όλοι εκείνοι οι υπερασπιστές της;», έγραψε ένας χρήστης.

Φυσικά, το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι ένα μεμονωμένο παράδειγμα. Έτσι κι αλλιώς, τα τελευταία χρόνια η παρουσία της Μπρίτνεϊ Σπίαρς στα social media είναι ολοένα και πιο αλλόκοτη. Για παράδειγμα, τον Σεπτέμβριο του 2023, είχε αναρτήσει ένα βίντεο, με την ίδια να χορεύει και να κρατά μαχαίρια. Ήταν τόσο ανησυχητικό το θέαμα που οι αρχές προχώρησαν άμεσα σε έλεγχο ευημερίας. Η ίδια στη συνέχεια εξήγησε πως τα μαχαίρια δεν ήταν αληθινά.

Σύμφωνα, πάντως, με την ίδια πηγή από τον στενό της κύκλο, η οικογένεια και οι φίλοι της Μπρίτνεϊ Σπίαρς γνωρίζουν πολύ καλά τι συμβαίνει, αλλά δεν έχουν προβεί σε καμία ενέργεια. «Δεν είναι καθόλου καλά. Οι κοντινοί της άνθρωποι φοβούνται για το μέλλον της».

Πολύ μακριά από τις μέρες που κυριαρχούσε στη μουσική σκηνή με επιτυχίες και εντυπωσιακές χορογραφίες, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φαίνεται πλέον να ζει μια μοναχική και ασταθή καθημερινότητα. Περνά τον χρόνο της χορεύοντας μόνη της σε βρόμικα δωμάτια και δημοσιεύοντας παράξενα μηνύματα στα social media.