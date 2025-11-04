Τζόναθαν Μπέιλι: Ανακηρύχθηκε ο πιο σέξι άνδρας για το 2025 από το περιοδικό People

Ο Τζόναθαν Μπέιλι, στα 37 χρόνια του, κατακτά για πρώτη φορά τον τίτλο του “Sexiest Man Alive”, αποτελώντας, παράλληλα, τον πρώτο ομοφυλόφιλο - όπως έχει δηλώσει ο ίδιος - που κερδίζει αυτή τη διάκριση.

Λίγο πριν την εκπνοή της χρονιάς, το περιοδικό People ανακοίνωσε ποιος άνδρας κατακτά τον τίτλο του πιο σέξι για το 2025, με ένα εξώφυλλο στο τεύχος Νοεμβρίου. Ο λόγος για τον Τζόναθαν Μπέιλι - τον πρωταγωνιστή του «Wicked» και του «Bridgerton», ο οποίος αποτελεί τον πρώτο ομοφυλόφιλο άνδρα - όπως ο ίδιος έχει δηλώσει δημοσίως - που κερδίζει αυτή τη θέση. Μπορεί το όνομά του να βρισκόταν από πέρυσι στις υποψηφιότητες του κοινού, ωστόσο φέτος σκαρφάλωσε στην κορυφή.

Σύμφωνα με το περιοδικό, το αναγνωστικό κοινό εντυπωσιάστηκε από τον Τζόναθαν Μπέιλι στον ρόλο του ως «Φιέρο», στην κινηματογραφική μεταφορά του «Wicked». Η αναγνωρισιμότητα του ίδιου, ωστόσο, εκτοξεύτηκε με τη δεύτερη σεζόν της δημοφιλούς σειράς του Netflix, «Bridgerton», στην οποία υποδύθηκε τον Λόρδο Άντονι Μπρίτζερτον. Και οι θετικές κριτικές δεν σταματούν εδώ. Ο ηθοποιός κατάφερε να κερδίσει το κοινό και μέσα από την ταινία «Jurassic World Rebirth», στην οποία πρωταγωνιστεί με τη Σκάρλετ Γιόχανσον.

🔗: https://t.co/yhpQy1D7S9#JonathanBailey is PEOPLE’s 2025 #SexiestManAlive! 📷 Brimming with charm, wit and almost unfairly handsome looks, it’s no wonder the ‘Wicked: For Good’ actor dove headfirst into our hearts. Pick up your copy on newsstands this week. | 📷:… pic.twitter.com/CSmQJvB3dm — People (@people) November 4, 2025

Ο 37χρονος Άγγλος ηθοποιός αποτελεί πλέον ένα από τα πιο αγαπημένα - και, ίσως περιζήτητα, πρόσωπα του Χόλιγουντ. Ο Τζόναθαν Μπέιλι ασχολείται με την υποκριτική εδώ και δύο δεκαετίες, ωστόσο τα τελευταία πέντε χρόνια η ζωή του έχει αλλάξει ριζικά και ο ίδιος ζει το όνειρό του - ένα όνειρο που είχε από την ηλικία των πέντε ετών.

Ο ίδιος, σε παλαιότερες συνεντεύξεις του, έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά του, τονίζοντας πόσο σημαντικό θεωρεί να υπάρχουν αυθεντικές φωνές και ορατότητα στη βιομηχανία του θεάματος. Όπως έχει πει, για πολλά χρόνια ένιωθε πως έπρεπε να κρύβεται για να μη χάσει επαγγελματικές ευκαιρίες, όμως αποφάσισε πως η αλήθεια του έχει μεγαλύτερη αξία από οποιονδήποτε ρόλο. «Δεν μπορείς να χτίσεις μια καριέρα πάνω σε κάτι που δεν είσαι. Όταν είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου, τότε μπορείς πραγματικά να συνδεθείς με τους άλλους», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Η πορεία του Τζόναθαν Μπέιλι είναι ένα παράδειγμα ταλέντου και επιμονής. Από το θέατρο του Λονδίνου, όπου ξεχώρισε με τη Royal Shakespeare Company, μέχρι τις διεθνείς παραγωγές του Netflix και τις ταινίες του Χόλιγουντ, ο ίδιος κατάφερε να κερδίσει την αναγνώριση χωρίς να χάσει την ταυτότητά του. Η φυσικότητά του μπροστά στην κάμερα, η αμεσότητα και το χιούμορ του, τον καθιστούν ένα πρόσωπο που συνδυάζει γοητεία και ευαισθησία – στοιχεία που, όπως φαίνεται, το κοινό αναγνώρισε και γι’ αυτό του έδωσε τον τίτλο του πιο σέξι άνδρα της χρονιάς.