Η Τζένιφερ Λόρενς είπε ότι δεν χρειαζόταν συντονιστή οικειότητας με τον Ρόμπερτ Πάτινσον στο «Die My Love»: «Δεν είναι διεστραμμένος»

Η ταινία «Die My Love» με πρωταγωνιστές τους Τζένιφερ Λόρενς και Ρόμπερτ Πάτινσον αναμένεται να έρθει στους κινηματογράφους στις 27 Νοεμβρίου από την The Film Group. Και μέχρι στιγμής, εκτός από το ότι ξέρουμε πως είναι μία από τις πιο αναμενόμενες κυκλοφορίες, γνωρίζουμε ότι η Λόρενς θεωρεί αυτήν τη συνεργασία της με τον Ρόμπερτ Πάτινσον ως μία «εκδίκηση», μετά την αποτυχημένη της οντισιόν για το «Twilight».

Η ταινία, σε σκηνοθεσία της Λιν Ράμσεϊ, η οποία συνυπέγραψε και το σενάριο μαζί με τους Έντα Γουόλς και Άλις Μπιρτς, ακολουθεί την Γκρέις (Λόρενς), η οποία αναπτύσσει επιλόχειο κατάθλιψη και, μαζί με τον σύντροφό της Τζάκσον (Πάτινσον), βιώνει ψύχωση. Η Λόρενς και ο Πάτινσον μοιράζονται προσωπικές σκηνές και σε νέα συνέντευξή της, η star αποκάλυψε γιατί ένιωθε τόσο άνετα συνεργαζόμενη με τον συμπρωταγωνιστή της.

Μιλώντας στο podcast Las Culturistas για την προώθηση της ταινίας, η Τζένιφερ Λόρενς εξέφρασε τις σκέψεις τις σχετικά με την αναγκαιότητα των συντονιστών οικειότητας, λέγοντας ότι αρνήθηκε να έχουν intimacy coordinator στα γυρίσματα αυτής της ταινίας, καθώς ένιωθε «ασφαλής» με τον Ρόμπερτ Πάτινσον. Υπενθυμίζουμε κάπου εδώ, ότι συντονιστές οικειότητας εισήχθησαν ως αποτέλεσμα του κινήματος #MeToo, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η άνεση των ηθοποιών κατά τα γυρίσματα σκηνών που περιλάμβαναν σεξ και γυμνό. Πολλοί ηθοποιοί, ωστόσο, έχουν αντιδράσει σε αυτό, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι διακόπτει τη δημιουργικότητά τους.

«Κάναμε μαθήματα χορού μαζί, κάτι που ήταν σαν ασκήσεις ομαδικής εργασίας», είπε. «Τελικά, κατέληξε να είναι πιο χρήσιμο μόνο για τη χορογραφία σκηνών σεξ και σκηνών μάχης. Δεν είχαμε συντονιστή οικειότητας ή ίσως είχαμε αλλά δεν είχαμε πραγματικά... Ένιωθα πραγματικά ασφαλής με τον Ρομπ». Συνέχισε: «Δεν είναι ανώμαλος και είναι πολύ ερωτευμένος με τη σύντροφό του, Σούκι. Κυρίως μιλούσαμε για τα παιδιά μας και τις σχέσεις μας. Ποτέ δεν υπήρχε κάτι περίεργο», συνέχισε η ηθοποιός. Κατά τη συνέντευξή της, είπε επίσης ότι «αν υπήρχε έστω και λίγο από κάτι περίεργο, πιθανότατα θα είχα έναν συντονιστή οικειότητας. Πολλοί άντρες ηθοποιοί προσβάλλονται αν δεν θέλεις να κάνεις σεξ μαζί τους, και τότε αρχίζει η τιμωρία. Αυτός δεν ήταν έτσι».