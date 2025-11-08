Αδερφές Βεργκάρα: Μαγνήτισαν τα βλέμματα σε πάρτι στο Μαϊάμι - «Η σύγκριση είναι αναπόφευκτη»

Η Σοφία και η Σάντρα Βεργκάρα μαγνήτισαν τα φλας στο Μαϊάμι με μια σπάνια κοινή τους εμφάνιση στο πάρτι της σειράς ομορφιάς Toty.

Η Σοφία Βεργκάρα απέδειξε για άλλη μια φορά ότι ξέρει πώς να συγκεντρώνει τα φώτα πάνω της — αυτή τη φορά έχοντας στο πλευρό της τη μικρότερη αδελφή της, Σάντρα. Το διάσημο δίδυμο εμφανίστηκε μαζί στο Μαϊάμι, στο πολυτελές πάρτι που διοργάνωσε η Σοφία για τη μάρκα περιποίησης δέρματος Toty, και έκλεψε την παράσταση πριν καν τελειώσει η βραδιά.

Η 53χρονη σταρ του «Modern Family» μάγεψε με ένα πορτοκαλί φόρεμα με εντυπωσιακό ντεκολτέ, ενώ η Σάντρα επέλεξε μια κομψή στράπλες δημιουργία σε απαλό ροζ τόνο. Η βραδιά ήταν οικογενειακή υπόθεση, αφού στις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα φαίνονται επίσης η αδελφή τους Βερόνικα και οι ξαδέλφες Ρόζα Βεργκάρα και Γκλόρια Λουκέ.

«Γιορτάζοντας την κορυφαία μάρκα προϊόντων για τον ήλιο και το δέρμα @toty με την οικογένειά μου», σχολίασε η Σάντρα στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, όπου οι θαυμαστές έσπευσαν να σχολιάσουν την ομοιότητά τους. Η Σοφία, από την πλευρά της, ευχαρίστησε τους καλεσμένους της, γράφοντας: «Gracias gracias! Ήταν η τέλεια βραδιά στο Μαϊάμι με την τέλεια παρέα!».

Η Σάντρα Βεργκάρα έχει αρχίσει να χτίζει τη δική της δημοσιότητα, καθώς συμμετέχει στη 9η σεζόν του ριάλιτι του Netflix «Selling Sunset». Η νεαρή μεσίτρια πολυτελών κατοικιών έχει ήδη κερδίσει τηλεοπτικό χρόνο — και πρωτοσέλιδα — μέσα από την πολυσυζητημένη αντιπαράθεσή της με τη συμπρωταγωνίστρια Κρισέλ Στάους, η οποία ανακοίνωσε απροσδόκητα την αποχώρησή της από τη σειρά.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Fox News Digital, η Σάντρα αναφέρθηκε στις αναπόφευκτες συγκρίσεις με τη διάσημη ξαδέλφη και θετή αδελφή της. «Είναι φυσιολογικό να σε συγκρίνουν με κάποιον γνωστό συγγενή, αλλά εγώ είμαι εντελώς διαφορετική και ακολουθώ το δικό μου μονοπάτι», είπε χαρακτηριστικά, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τη Σοφία για τη στήριξή της και για το γεγονός ότι τη βοήθησε να εγκατασταθεί στο Λος Άντζελες.

«Την σέβομαι απεριόριστα και εκτιμώ όσα έχει κάνει για εμένα. Η σύγκριση δεν είναι απαραίτητα κακή», πρόσθεσε, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι δύο τους θα μπορούσαν να μοιραστούν περισσότερες στιγμές μπροστά στην κάμερα. Δεν απέκλεισε, μάλιστα, το ενδεχόμενο η Σοφία να κάνει μια εμφάνιση στο «Selling Sunset», αν ποτέ αποφασίσει να πουλήσει ένα από τα σπίτια της.

Η Βεργκάρα είναι γνωστή για τη παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι κοινές της φωτογραφίες με τη Σάντρα, ωστόσο, είναι σπάνιες, κι αυτή η πρόσφατη ανάρτηση δεν θα μπορούσε παρά να γίνει viral μέσα σε λίγες ώρες.