Ο πρίγκιπας Χάρι ζητά συγγνώμη από τον Καναδά και υπόσχεται… πίστη στους Blue Jays

Ο πρίγκιπας Χάρι απολογήθηκε στον Καναδά επειδή φόρεσε καπέλο των Dodgers, υποστηρίζοντας πλέον τους Blue Jays.

Μια απρόσμενη συγγνώμη προς τον Καναδά ζήτησε ο πρίγκιπας Χάρι, έπειτα από τον θόρυβο που προκάλεσε η εμφάνισή του με καπέλο των Λος Άντζελες Ντότζερς κατά τη διάρκεια του World Series στο Λος Άντζελες, στον αγώνα εναντίον των Τορόντο Μπλου Τζέις.

Σε συνέντευξή του στο καναδικό δίκτυο CTV, ο Δούκας του Σάσεξ παραδέχτηκε με χιούμορ πως «ήταν υπό πίεση» και πως θεώρησε ότι «ήταν ευγενικό να το κάνει», αφού είχε προσκληθεί στον αγώνα από τον ιδιοκτήτη των Dodgers. Ωστόσο, η επιλογή του καπέλου δεν πέρασε απαρατήρητη, προκαλώντας παράπονα από Καναδούς φιλάθλους που περίμεναν περισσότερη “πίστη” προς τη μοναδική καναδική ομάδα του πρωταθλήματος.

«Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον Καναδά για το καπέλο», δήλωσε ο πρίγκιπας, φορώντας αυτή τη φορά το σήμα των Blue Jays. «Όταν κάθεσαι κάτω από προβολείς και έχεις λίγα μαλλιά στο κεφάλι, φοράς ό,τι καπέλο υπάρχει διαθέσιμο», αστειεύτηκε.

Η Δούκισσα του Σάσεξ, Μέγκαν, που κατάγεται από το Λος Άντζελες, δημοσίευσε λίγο αργότερα βίντεο από τον 7ο αγώνα της σειράς, όταν οι Dodgers κατέκτησαν τον τίτλο, σχολιάζοντας με χιούμορ την “οικογενειακή διχόνοια” τους. Παρά τις πειραχτικές αναρτήσεις, ο Χάρι φαίνεται αποφασισμένος να στηρίξει πλέον την ομάδα του Τορόντο, εμφανιζόμενος μάλιστα με το καπέλο των Blue Jays σε εκδήλωση μνήμης για Καναδούς βετεράνους, οι οποίοι του χάρισαν και ένα αυθεντικό συλλεκτικό αντίγραφο.

«Θα είναι ίσως πιο δύσκολη η ζωή μου στην Καλιφόρνια αν δηλώσω επίσημα φίλαθλος των Blue Jays», αστειεύτηκε ξανά ο πρίγκιπας, υπενθυμίζοντας ότι ζει εκεί με τη Μέγκαν από το 2020, μετά την αποχώρησή τους από τα βασιλικά καθήκοντα.

Η παρουσία του ζεύγους στις πρώτες θέσεις του σταδίου Chavez Ravine προκάλεσε επίσης σχόλια και στις ΗΠΑ, καθώς διάσημοι θεατές όπως ο Μάτζικ Τζόνσον και ο παλαίμαχος pitcher των Dodgers Σάντι Κούφαξ βρέθηκαν σε καθίσματα πιο πίσω.

Παράλληλα, ο Χάρι δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα ένα προσωπικό δοκίμιο με τίτλο «Τι σημαίνει να είσαι Βρετανός», ενόψει της περιοδείας του στον Καναδά για να τιμήσει βετεράνους του στρατού. Σε αυτό, ο Δούκας περιγράφει το χαρακτηριστικό βρετανικό χιούμορ – τα πειράγματα στις παμπ, την αυτοσαρκαστική διάθεση και την απλότητα – ως το κομμάτι της ταυτότητας που αγαπά περισσότερο στη χώρα του.

Ακόμη κι αν το… λάθος καπέλο πυροδότησε μικρή διπλωματική αναστάτωση, ο Χάρι φαίνεται να το αντιμετωπίζει με χαμόγελο, μετατρέποντας τη στιγμή σε ένα ακόμη παράδειγμα της «βρετανικής διάθεσης αυτοσαρκασμού» που τόσο υπερασπίζεται.