Διακρίθηκαν ως «Ανθρωπιστές της Χρονιάς» ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ τιμήθηκαν στη Νέα Υόρκη ως «Ανθρωπιστές της Χρονιάς» για το έργο τους στην ψυχική υγεία και την ασφάλεια των παιδιών.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ανακηρύχθηκαν «Ανθρωπιστές της Χρονιάς» σε λαμπερή τελετή που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της τρίτης ετήσιας εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, που διοργανώθηκε από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Project Healthy Minds.

Το ζευγάρι τιμήθηκε για το πολυετές έργο του γύρω από την ευαισθητοποίηση για την ψυχική υγεία και την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο, μέσα από το ίδρυμά τους Archewell Foundation.

Κατά την παραλαβή του βραβείου, ο πρίγκιπας Χάρι έκανε μια συγκινητική ομιλία, εστιάζοντας στις σκοτεινές συνέπειες της ανεξέλεγκτης χρήσης των κοινωνικών μέσων δικτύωσης.

«Απόψε, είμαστε όλοι εδώ μαζί για να επικεντρωθούμε σε ένα από τα πιο επείγοντα ζητήματα της εποχής μας», δήλωσε.

«Υπάρχουν σήμερα 4.000 οικογένειες που εκπροσωπούνται από το Κέντρο Νομικής Υποστήριξης Θυμάτων των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Ο αριθμός αυτός αφορά γονείς των οποίων τα παιδιά υπέστησαν βλάβη ή χάθηκαν εξαιτίας αυτών των πλατφορμών».

Ο δούκας του Σάσεξ περιέγραψε με έμφαση την ανάγκη για νομική δράση και λογοδοσία, κατηγορώντας τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες για αδιαφορία απέναντι στα παιδιά. «Αν αυτές οι επιπτώσεις ήταν ακούσιες πριν από δέκα χρόνια, τότε τι είναι τώρα;» αναρωτήθηκε. «Αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή στην κοινή μας αποστολή να προστατεύουμε τα παιδιά και να στηρίζουμε τις οικογένειες στην ψηφιακή εποχή».

Η Μέγκαν Μαρκλ, παίρνοντας τον λόγο, μίλησε ως μητέρα και ως υπέρμαχος της ψηφιακής ασφάλειας. «Όπως πολλοί γονείς, σκεφτόμαστε συνεχώς πώς να αξιοποιήσουμε τα οφέλη της τεχνολογίας και ταυτόχρονα να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, τον Άρτσι και τη Λίλι, από τους κινδύνους της», είπε η δούκισσα.

Η πρωτοβουλία Parents’ Network του ιδρύματος Archewell συνεργάζεται πλέον με την οργάνωση ParentsTogether, με στόχο την ενημέρωση και την υποστήριξη των οικογενειών που πλήττονται από τη χρήση των κοινωνικών δικτύων.

Ο Χάρι αναφέρθηκε επίσης στις νέες προκλήσεις που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη: «Είδαμε την έκρηξη της ανεξέλεγκτης τεχνητής νοημοσύνης και ακούσαμε ιστορίες από οικογένειες με ραγισμένες καρδιές. Οι γονείς ανησυχούν όλο και περισσότερο για την ψηφιακή ζωή των παιδιών τους».

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Project Healthy Minds, Φίλιπ Σέρμερ, επαίνεσε δημόσια το ζευγάρι:

«Είναι τιμή μας να απονείμουμε στον πρίγκιπα Χάρι και τη δούκισσα Μέγκαν το βραβείο “Ανθρωπιστές της Χρονιάς”. Η ηγεσία και η αφοσίωσή τους στην προώθηση της ψυχικής υγείας έχουν κάνει μια βαθιά διαφορά στη ζωή πολλών ανθρώπων».

Ο οργανισμός περιέγραψε τον πρίγκιπα Χάρι ως «ανθρωπιστή, υπέρμαχο της ψυχικής υγείας, περιβαλλοντολόγο και βετεράνο πολεμιστή», κάνοντας αναφορά και στην αυτοβιογραφία του Spare (2023), ενώ η Μέγκαν παρουσιάστηκε ως «μητέρα, σύζυγος, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος», με σταθερή δέσμευση στην υπεράσπιση των γυναικών και των κοριτσιών.

Το βραβείο αυτό αποτελεί ακόμη μία αναγνώριση της προσπάθειας των Σάσεξ να χρησιμοποιήσουν τη δημόσια φωνή τους για να θίξουν κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα — από την ψυχική υγεία μέχρι την ασφάλεια στην ψηφιακή εποχή.