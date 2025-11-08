Τζένιφερ Λόρενς: «Οι γυναίκες σκηνοθέτιδες δεν νιώθουν την ανάγκη να αποδείξουν ότι σκηνοθετούν»

Η Τζένιφερ Λόρενς εξηγεί γιατί προτιμά να συνεργάζεται με γυναίκες σκηνοθέτιδες.

Η Τζένιφερ Λόρενς δεν φοβήθηκε να μιλήσει ανοιχτά για τις διαφορές που βλέπει ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες σκηνοθέτες, υπογραμμίζοντας ότι οι δεύτερες εργάζονται με περισσότερη εμπιστοσύνη και λιγότερη ανάγκη για έλεγχο. Σε νέα της συνέντευξη στο Vulture, με αφορμή την προβολή της ταινίας «Die My Love», η ηθοποιός σημείωσε ότι οι γυναίκες του χώρου έχουν μια πιο φυσική, συνεργατική προσέγγιση στην τέχνη της σκηνοθεσίας.

«Έχω δουλέψει με αρκετές γυναίκες σκηνοθέτιδες και παρατηρώ μια μοναδική κοινή γραμμή: δεν αισθάνονται την ανάγκη να “σκηνοθετούν υπερβολικά ”», είπε χαρακτηριστικά.

«Κάποιοι άνδρες σκηνοθέτες χρειάζονται συνεχώς να νιώθουν ότι έχουν τον έλεγχο, ότι “σκηνοθετούν” σε κάθε δευτερόλεπτο. Και αυτό μπορεί να γίνει κουραστικό, ακόμη και να πνίγει τη δημιουργικότητα».

Η Λόρενς αναφέρθηκε με θαυμασμό στη συνεργασία της με τη Λιν Ράμσεϊ στο «Die My Love», περιγράφοντάς την ως το ακριβώς αντίθετο του ελεγκτικού σκηνοθέτη. «Η Λιν δημιούργησε έναν ολόκληρο κόσμο και, όταν μάς είχε όλους συγχρονισμένους, απλώς έκανε πίσω. Αυτή η “απουσία” της, αντί να προκαλεί αμηχανία, συχνά οδηγούσε σε απρόσμενα αυθεντικές στιγμές», είπε η ηθοποιός, προσθέτοντας ότι η Ράμσεϊ είχε την ικανότητα να αξιοποιεί και τα “ατυχή” της κινηματογράφησης — όπως ένα αυθόρμητο γέλιο — ως μέρος της σκηνής.

Η νέα ταινία της Λόρενς, βασισμένη στο μυθιστόρημα της Αριάνα Χάρβιτς, ακολουθεί μια γυναίκα που βυθίζεται στην ψύχωση μετά τη γέννηση του παιδιού της, μέσα σε έναν γάμο χωρίς αγάπη. Δίπλα της, εμφανίζονται οι Ρόμπερτ Πάτινσον, ΛαΚιθ Στάνφιλντ, Νικ Νόλτε και Σίσσι Σπέισεκ, συνθέτοντας ένα καστ υψηλής έντασης και υποκριτικής δύναμης.

Η ίδια η Ράμσεϊ εξήγησε ότι η προσέγγισή της βασίζεται στην ελευθερία των ηθοποιών: «Όταν υπάρχει εμπιστοσύνη, μπορεί να συμβεί κάτι μαγικό. Καμιά φορά αφήνω τη λήψη να “τραβήξει” περισσότερο, να νιώσουν άβολα, και τότε προκύπτουν αληθινές, ακατέργαστες αντιδράσεις».

Η ερμηνεία της Λόρενς στην ταινία έχει ήδη αποσπάσει θερμά σχόλια, με κριτικούς να αναφέρουν ότι συνδυάζει την ωριμότητα και τον αυθορμητισμό που τη χαρακτηρίζουν από τα πρώτα της βήματα στο «Winter’s Bone». Δεν είναι τυχαίο ότι οι συνεργασίες της με γυναίκες δημιουργούς, όπως οι Ντέμπρα Γκράνικ, Τζόντι Φόστερ, Σουζάνε Μπιερ και Λάιλα Νόιγκεμπάουερ, έχουν οδηγήσει σε μερικές από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της καριέρας της.

Το «Die My Love» θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 7 Νοεμβρίου από τη Mubi, με τη Λόρενς να υπόσχεται έναν ρόλο διαφορετικό από κάθε άλλον που έχει ενσαρκώσει μέχρι σήμερα — και μια σκηνοθετική ματιά που αποδεικνύει πως η σιωπή, καμιά φορά, είναι η πιο δυνατή οδηγία από όλες.