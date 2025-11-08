Η Κιμ Καρντάσιαν αντιδρά στις αρνητικές κριτικές για την σειρά «All’s Fair» με ανάρτησή της στο Instagram

Η Κιμ Καρντάσιαν απαντά με χιούμορ στις αρνητικές κριτικές του «All’s Fair», υπερασπιζόμενη στο Instagram το νέο της τηλεοπτικό εγχείρημα.

Η Κιμ Καρντάσιαν δείχνει να μην πτοείται από τις σκληρές κριτικές για το νέο της νομικό δράμα «All’s Fair». Αντίθετα, επιλέγει να απαντήσει με το γνωστό της αυτοσαρκαστικό ύφος και μια ειρωνική ανάρτηση στο Instagram που προκάλεσε χιλιάδες σχόλια.

«Έχετε δει την πιο κριτικά αναγνωρισμένη εκπομπή της χρονιάς;» ρώτησε σκωπτικά η τηλεπερσόνα στη λεζάντα ενός καρουζέλ με αντιφατικά tweets για τη σειρά. Μεταξύ αυτών, ένα έγραφε: «Μερικές από τις χειρότερες ερμηνείες που έχω δει ποτέ και τις πιο προβλέψιμες ιστορίες. Είμαι εμμονικός, χρειάζομαι 14 σεζόν!».

Η σειρά, που έκανε πρεμιέρα στο Hulu στις 4 Νοεμβρίου, είναι δημιούργημα του Ράιαν Μέρφι και ακολουθεί την ιστορία της δικηγόρου Αλούρα Γκραντ (την οποία υποδύεται η ίδια η Καρντάσιαν), μιας γυναίκας που ιδρύει ένα δικηγορικό γραφείο αποκλειστικά για γυναίκες στο Λος Άντζελες. Πλάι της εμφανίζονται οι Ναόμι Γουότς, Νίσι Νας-Μπετς, Τεγιάνα Τέιλορ, Σάρα Πόλσον και Γκλεν Κλόουζ.

Παρά το εντυπωσιακό καστ, η κριτική υπήρξε αμείλικτη. Η Άλισον Χέρμαν του Variety χαρακτήρισε το «All’s Fair» «μια αδέξια, επιφανειακή εκδοχή του φεμινισμού που μπερδεύει το στυλ με την ουσία». Στo The Times, ο Μπεν Ντάουελ το αποκάλεσε «ίσως τη χειρότερη τηλεοπτική σειρά όλων των εποχών», γράφοντας πως «το σενάριο μοιάζει με έργο παιδιού που δεν έχει μάθει ακόμη να γράφει τη λέξη ‘κώλος’ στον τοίχο».

Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι χρήστες που υπερασπίστηκαν δημόσια την Καρντάσιαν. «Οι κριτικοί δεν καταλαβαίνουν ότι όσο πιο πολύ χλευάζουν τη σειρά, τόσο περισσότερο την αγαπά ο κόσμος», σχολίασε ένας από αυτούς, ενώ ένας άλλος έγραψε: «Το ‘All’s Fair’ ρωτά: πρέπει μια σειρά να είναι καλή; Όχι απαραίτητα — και αυτό είναι υπέροχο».

Το «All’s Fair» αποτελεί τη δεύτερη συνεργασία της Καρντάσιαν με τον Μέρφι, μετά τη συμμετοχή της στη 12η σεζόν του American Horror Story: Delicate. Εκτός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο, η Καρντάσιαν είναι και εκτελεστική παραγωγός της σειράς, αποδεικνύοντας ότι η ίδια παραμένει αποφασισμένη να εδραιωθεί και στον χώρο της μυθοπλασίας — ακόμη κι αν αυτό σημαίνει να προκαλεί τους επικριτές της.