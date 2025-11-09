Τιμοτέ Σαλαμέ: Λέει “όχι” στην τηλεόραση και εκφράζει την απογοήτευσή του για τα βραβεία

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μιλά ανοιχτά για τις χαμένες βραβεύσεις, τις φιλοδοξίες του και ξεκαθαρίζει πως δεν σκοπεύει να επιστρέψει στην τηλεόραση.

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ δε δίστασε να αποκαλύψει τη δυσαρέσκειά του μετά τις απώλειες σημαντικών κινηματογραφικών βραβείων, παρά το διάσημο όνομά του και τις δυνατές ερμηνείες του. Ο 29χρονος σταρ του «A Complete Unknown» παραδέχτηκε στην Vogue ότι ένιωσε απογοήτευση όταν έχασε το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού φέτος, βλέποντας τον Άντριεν Μπρόντι να τον προσπερνά για το «The Brutalist». «Γαμώτο, δεν κερδίσαμε» ήταν η ειλικρινής φράση του για τη βραδιά σε μια συνέντευξη μακριά από τις τυπικότητες του Χόλιγουντ.

Ο Σαλαμέ δεν κρύβει πλέον τον δυναμισμό και την αυτοπεποίθησή του γύρω από το σινεμά, ακόμη κι αν κάποιοι τον θεωρούν υπερβολικά φιλόδοξο ή «αυτός που ακόμα δοκιμάζεται» όπως αναφέρει χαριτολογώντας. Έχει ζήσει αρκετές βραδιές με άδεια χέρια, αλλά εξομολογείται ότι είναι κάτι που νιώθουν πολλοί ηθοποιοί ανεξάρτητα από τα ευδιάθετα πρόσωπα της τελετής. «Έχω γνωρίσει γενναιόδωρους συναδέλφους, αλλά οι περισσότεροι σκέφτονται απλά "Γαμώτο" όταν φεύγουν χωρίς το βραβείο», σχολιάζει.

Από νεαρός στην τηλεόραση ξεκίνησε ο Σαλαμέ — το κοινό τον θυμάται από τη σειρά «Homeland» — όμως πλέον είναι κάθετος: δεν επιστρέφει στη μικρή οθόνη. Την ώρα που τόσοι σταρ συμμετέχουν σε μίνι σειρές και τηλεοπτικά projects, εκείνος ξεκαθαρίζει με απλότητα: «Όχι».

Ο ηθοποιός έχει μετατρέψει πλέον την προβολή σε στρατηγική, αγκαλιάζοντας τα social media, τα podcasts και την άμεση επικοινωνία με το κοινό. Με το «Marty Supreme» να έρχεται στα Χριστούγεννα από την A24, ο Σαλαμέ δοκίμασε νέες εκδηλώσεις και μασκότ, δημιούργησε viral βίντεο και απέδειξε ότι η νέα εποχή του σταρ απαιτεί ειλικρίνεια και τόλμη. «Δεν θέλω να κοιτάζω τα έργα μου και να λέω 'Ω, μικρέ μου εαυτέ'» τονίζει.

Το Variety τον χαρακτηρίζει ως ένα από τα φαβορί για τα επόμενα Όσκαρ και έχοντας δύο μεγάλες παραγωγές μπροστά του, το «High Side» με τον Τζέιμς Μάνγκολντ και το «Dune: Part Three» με τον Ντενί Βιλνέβ, ο Σαλαμέ αποδεικνύει ότι, όσο κι αν τον κατηγορούν, ο ίδιος συνεχίζει με πάθος. Και, όπως δηλώνει, «είμαι εδώ για να το κάνω».