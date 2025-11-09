Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει ποια Καρντάσιαν την «τρελαίνει» και ο Ρόμπερτ Πάττινσον «θέλει να ξαναπαίξει έναν 17χρονο»

Οι Τζένιφερ Λόρενς και Ρόμπερτ Πάττινσον μίλησαν με χιούμορ και ειλικρίνεια για τη συνεργασία τους στην ταινία «Die My Love», αλλά και για προσωπικά ζητήματα.

Ο Ρόμπερτ Πάττινσον και η Τζένιφερ Λόρενς, πρωταγωνιστές της νέας ψυχολογικής ταινίας «Die My Love», μίλησαν σε πρόσφατη συνέντευξή τους με χιούμορ αλλά και ειλικρίνεια για την υποκριτική τους πορεία, τις προτιμήσεις τους σε ρόλους, καθώς και για τη συνεργασία τους που έχει ήδη κερδίσει το ενδιαφέρον.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στο Vanity Fair, οι δύο ηθοποιοί συζήτησαν τις γενιές, με τον Πάττινσον να σκέφτεται σοβαρά αν ανήκει στη Gen Z. Εξέφρασε με χιούμορ την επιθυμία του να παίξει και πάλι έναν 17χρονο ρόλο, παραπέμποντας στην κωμωδία «17 Again». Η Τζένιφερ Λόρενς τον συμβούλεψε να μην το κάνει, όμως εκείνος αντέδρασε λέγοντας πως θα ήταν υπέροχο.

Οι δύο πρωταγωνιστές κατά τη διάρκεια της συνέντευξης σε ανιχνευτή ψεύδους. Η Λόρενς δήλωσε ότι η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν “την εκνευρίζει υπερβολικά” διότι «όλα όσα κάνει πρέπει να τα ανακοινώνει», όπως όταν λέει πως δεν θα φοράει ρούχα ή ότι δεν έχει τηλεόραση στο δωμάτιό της, ενώ κατά τη γνώμη της απλώς «απλά δεν χρειάζεται να το ανακοινώσεις». Σε ερώτηση για το αν η Κιμ είναι η αγαπημένης της, απάντησε απευθείας με ένα τεράστιο “Ναι”.

Η συνεργασία των δύο δεν χαρακτηρίζεται μόνο από την εμφανή χημεία τους στην οθόνη, αλλά και από μια ωραία αίσθηση χαλαρότητας στα γυρίσματα, όπου «μπορούσαν να βρίσκονται στον ίδιο χώρο αλλά να μην μιλούν για μεγάλο χρονικό διάστημα», όπως λέει η Λόρενς, εκτιμώντας την ωριμότητα και τον επαγγελματισμό του Πάττινσον.

Η ταινία «Die My Love», σκηνοθετημένη από τη βραβευμένη Λιν Ράμσεϊ, παρουσιάζει την καθηλωτική ιστορία της Γκρέις (Λόρενς), μιας νεαρής μητέρας που παλεύει με ψυχικές διαταραχές στη μετά τον τοκετό περίοδο, και του συντρόφου της Τζάκσον (Πάττινσον). Η σκοτεινή ατμόσφαιρα της ταινίας δίνει χώρο για δυνατές ερμηνείες και έντονα συναισθήματα.