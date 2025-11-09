Άνταμ Σάντλερ: Το Βραβείο Προέδρου θα λάβει στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Παλμ Σπρινγκς

Ο Άνταμ Σάντλερ θα τιμηθεί με το Βραβείο Προέδρου για την εξαιρετική ερμηνεία του στην ταινία «Τζέι Κέλι».

Ο Άνταμ Σάντλερ, ένας από τους πιο πολυσχιδείς και αγαπητούς ηθοποιούς της γενιάς του, θα τιμηθεί με το Βραβείο Προέδρου στα Διεθνή Βραβεία Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς, που θα πραγματοποιηθούν στις 3 Ιανουαρίου 2026 στο Συνεδριακό Κέντρο της πόλης. Η αναγνώριση αυτή αφορά την εξαιρετική ερμηνεία του στην ταινία «Τζέι Κέλι» (Jay Kelly) του Νόα Μπάουμπαχ, όπου υποδύεται τον μάνατζερ Ρον δίπλα στον Τζορτζ Κλούνεϊ στον ομώνυμο ρόλο.

Το ετήσιο φεστιβάλ κινηματογράφου της ερήμου, που διαρκεί από τις 2 έως τις 11 Ιανουαρίου, έχει γίνει θεσμός για την ανάδειξη και επιβράβευση ξεχωριστών κινηματογραφικών διακρίσεων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του φεστιβάλ, Ναχατάρ Σινγκ Τσάντι, η ερμηνεία του Σάντλερ στο «Τζέι Κέλι» θεωρείται η πιο συγκινητική και ολοκληρωμένη της καριέρας του, και αναδεικνύει την ευελιξία και το σεβασμό που απολαμβάνει στον χώρο του κινηματογράφου.

Η ταινία «Τζέι Κέλι» διηγείται την ιστορία του διάσημου ηθοποιού Τζέι Κέλι, που ξεκινά ένα ταξίδι αυτογνωσίας γεμάτο εσωτερική αναζήτηση, παράλληλα με τον πιστό του μάνατζερ, Ρον (Άνταμ Σάντλερ). Καθώς ταξιδεύουν στην Ευρώπη, αναστοχάζονται τη ζωή, τις σχέσεις και τις κληρονομιές που αφήνουν πίσω τους, σε μια αφήγηση που συνδυάζει το δράμα και τη βαθιά ανθρώπινη προσέγγιση.

Ο Άνταμ Σάντλερ θα ενταχθεί στον κύκλο διακεκριμένων προηγούμενων βραβευθέντων, όπως οι Τιμοθέ Σαλαμέ, Έιμι Άνταμς, Τζορτζ Κλούνεϊ, Βάιολα Ντέιβις και άλλοι, που έχουν λάβει ανάλογες διακρίσεις στο φεστιβάλ. Μαζί με τον Σάντλερ, φέτος θα τιμηθούν επίσης οι Ρενάτε Ρέινσβε, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Ίνγκα Ιμπσντότερ Λιλεάς και Έλ Φάνινγκ με το Διεθνές Βραβείο Αστέρων για την ταινία τους «Sentimental Value».

Το βραβείο Προέδρου αποτελεί φόρο τιμής σε μια προσωπικότητα με σημαντική συμβολή στον κινηματογράφο, και η φετινή απονομή αναμένεται να επιβεβαιώσει το κύρος του Άνταμ Σάντλερ ως ενός πολυδιάστατου καλλιτέχνη, ικανό να διαπρέψει τόσο σε κωμωδίες όσο και σε δραματικούς ρόλους, συνεχίζοντας να εμπνέει κοινό και κριτικούς με το έργο του.