Φράνσις Φορντ Κόπολα: Πουλάει το νησί του μετά το οικονομικό πλήγμα του «Megalopolis»

Σοβαρή οικονομική ζημία για τον Φράνσις Φορντ Κόπολα του προκάλεσε η νέα του ταινία και οδηγείται στην πώληση του προσωπικού του νησιού στο Μπελίζ.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Φράνσις Φορντ Κόπολα αναγκάζεται να πουλήσει το ιδιωτικό του νησί στο Μπελίζ, ύστερα από τις μεγάλες οικονομικές ζημιές που υπέστη με την παραγωγή της ταινίας «Megalopolis». Ο 85χρονος σκηνοθέτης επένδυσε δικά του κεφάλαια που υπολογίζονται σε 120 εκατομμύρια δολάρια για την ταινία, η οποία όμως απέφερε μόλις 14,4 εκατομμύρια δολάρια στα παγκόσμια ταμεία, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Το νησί, που ονομάζεται Coral Caye και έχει έκταση 2,5 στρέμματα με μήκος 8 μίλια, ήταν μέχρι πρότινος νοικιασμένο από τον Κόπολα για τις διακοπές του. Το νησί απέχει 25 λεπτά με βάρκα από την ηπειρωτική χώρα και είναι πιο αυτόνομο, διαθέτοντας δεξαμενές νερού και ηλιακούς συλλέκτες. Σύμφωνα με δηλώσεις από τον Peter McLean της εταιρείας Corcoran Group, ο Κόπολα εκτιμούσε ιδιαίτερα τον χρόνο που περνούσε εκεί, αλλά η πώληση για 1,8 εκατομμύρια δολάρια ήταν επιβεβλημένη λόγω των οικονομικών δυσχερειών.

«Megalopolis» πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων οι Άνταμ Ντράιβερ, Σία ΛαΜπέουφ, Όμπρεϊ Πλάζα, Νάταλι Εμμανουέλ και Τζον Βόιτ. Η ταινία παρουσίασε προβλήματα στην παραγωγή, με πολλές καλλιτεχνικές διαφωνίες και μια δαπανηρή, περίπλοκη διαδικασία. Παράλληλα, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα έχει ανακαλύψει ότι, παρά τις προσπάθειές του, η επένδυσή του δεν μπορεί να ανακτηθεί άμεσα. Σε συνέντευξη του την άνοιξη του 2025 σε podcast, ο Κόπολα αποκάλυψε ότι είναι ουσιαστικά απένταρος, καθώς έχει επενδύσει όλα τα δανεισμένα χρήματα για την παραγωγή της ταινίας.

Προηγουμένως, για να αντεπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις, είχε πουλήσει και ένα μοναδικό ρολόι F.P. Journe, αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Η κατάσταση αυτή έρχεται παρά το γεγονός ότι ο Κόπολα έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στον κινηματογράφο με έργα-ορόσημα όπως ο «Νονός» και το «Apocalypse Now». Ωστόσο, αυτή η οικονομική κρίση αναδεικνύει το ρίσκο που ενέχει η κινηματογραφική βιομηχανία και τη σπάνια περίπτωση όπου ένας μεγάλος δημιουργός ρισκάρει το ίδιο του το μέλλον για την τέχνη του.

Σε μια δήλωσή της κατά την παρουσίαση της ταινίας στις Κάννες το 2024, η κόρη του Κόπολα τόνισε ότι για την οικογένεια το σημαντικότερο δεν είναι τα χρήματα, αλλά οι φιλίες και οι ανθρώπινες σχέσεις, υπενθυμίζοντας την ουσία της ζωής πέρα από τα υλικά αγαθά.

Η πώληση του νησιού Coral Caye αποτελεί μια ακόμη δραστική κίνηση για την αντιμετώπιση της οικονομικής ζημιάς, ενώ περιμένουμε να δούμε αν η ταινία «Megalopolis» θα καταφέρει να αποκτήσει αργότερα cult status ή να ανακάμψει από άποψη εσόδων μέσω δικαιωμάτων σε ροή και άλλες πλατφόρμες.