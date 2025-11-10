Μάικ Σμιθ: Ο πρωταγωνιστής του “Trailer Park Boys” κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση

Ο Μάικ Σμιθ, γνωστός ως «Μπαμπλς», αποσύρθηκε προσωρινά από την παραγωγή της σειράς, μετά την καταγγελία για περιστατικό που φέρεται να συνέβη το 2017.

Νέες νομικές περιπέτειες για τον Μάικ Σμιθ, τον Καναδό ηθοποιό που έγινε γνωστός μέσα από τον ρόλο του «Μπαμπλς» στη δημοφιλή σειρά «Trailer Park Boys». Ο Μάικ Σμιθ κατηγορήθηκε επισήμως για σεξουαλική επίθεση, σε σχέση με περιστατικό που φέρεται να συνέβη το 2017, σύμφωνα με δημοσιεύματα του CBC News.

Τα δικαστικά έγγραφα αναφέρουν ότι η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και ότι οι κατηγορίες δεν έχουν αποδειχθεί στο δικαστήριο. Οι αρχές έχουν επιβάλει προσωρινούς περιοριστικούς όρους, απαγορεύοντας στον ηθοποιό να επικοινωνήσει ή να πλησιάσει το φερόμενο θύμα.

‘Trailer Park Boys’ star Mike Smith charged with sexual assault: report https://t.co/23OFrgGJb5 pic.twitter.com/FuW3SbKWoX — New York Post (@nypost) November 9, 2025

Ο Μάικ Σμιθ θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη

Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, η εταιρεία παραγωγής της σειράς, «Trailer Park Boys», ανακοίνωσε ότι ο ηθοποιός «αποσύρθηκε προσωρινά» από τα καθήκοντά του ως διευθυντής της. «Είμαστε ενήμεροι για την καταγγελία που αφορά στον Μάικ Σμιθ και αντιμετωπίζουμε τέτοια ζητήματα με απόλυτη σοβαρότητα», ανέφερε η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι «από σεβασμό προς τη νομική διαδικασία, δεν θα υπάρξουν περαιτέρω σχόλια».

Η υπόθεση έρχεται τη στιγμή που η παραγωγή της σειράς προετοιμάζει τη 13η σεζόν της, η οποία έχει ήδη ολοκληρώσει τα γυρίσματά της και αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2026. Να σημειωθεί πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μάικ Σμιθ βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Το 2016 είχε συλληφθεί στο Λος Άντζελες έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, την οποία ο ίδιος είχε αρνηθεί, ενώ η υπόθεση δεν προχώρησε λόγω «ανεπαρκών αποδεικτικών στοιχείων», σύμφωνα με την Winnipeg Free Press.

Ο 52χρονος ηθοποιός έχει πρωταγωνιστήσει σε περισσότερα από εκατό επεισόδια του Trailer Park Boys από το 2001, καθώς και στις κινηματογραφικές και animated εκδοχές της σειράς. Παρά τις δικαστικές εξελίξεις, εκπρόσωπος της παραγωγής δήλωσε ότι «η ομάδα παραμένει επικεντρωμένη στην ολοκλήρωση της νέας σεζόν για τους θαυμαστές».

