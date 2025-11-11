Stalker παρενοχλούσε τη Σίντι Κρόφορντ και την κόρη της, Κάια Γκέρμπερ - Δέχονταν απειλές για τη ζωή τους

Η Σίντι Κρόφορντ και η Κάια Γκέρμπερ κατέφυγαν στη δικαιοσύνη.

Έναν εφιάλτη ζούσαν για καιρό η Σίντι Κρόφορντ και η κόρη της, Κάια Γκέρμπερ, καθώς ένας άντρας είχε γίνει η σκιά τους. Το γνωστό supermodel και η νεαρή ηθοποιός - μοντέλο πήραν την απόφαση να ακολουθήσουν τη νομική οδό, για να προστατέψουν τους εαυτούς τους, όπως επιβεβαιώνεται από τα δικαστικά έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ένας 35χρονος άνδρας εν ονόματι Ντάνιελ Λι Σκούνοβερ εμφανίζονταν συνεχώς σε σημεία που βρίσκονταν, προκαλώντας φόβο στις δύο γυναίκες. Ο ίδιος δε δίστασε να τις απειλήσει για τις ζωές τους, φτάνοντας ακόμα και μέχρι την εξώπορτα του σπιτιού τους. Όπως διαβάζουμε, μάλιστα, στα επίσημα έγγραφα, ο 35χρονος φέρεται να χτύπησε το κουδούνι και να ρώτησε, αν κατοικεί εκεί η Κάια Γκέρμπερ.

Θύματα stalking η Σίντι Κρόφορντ και η κόρη της, Κάια Γκέρμπερ

Η Σίντι Κρόφορντ έφτασε την υπόθεση μέχρι τη δικαστική αίθουσα, όπου εκδόθηκε η απόφαση των περιοριστικών μέτρων. Ο Ντάνιελ Λι Σκούνοβερ απαγορεύεται να πλησιάσει τις δύο γυναίκες σε απόσταση 90 μέτρων, όπου κι αν βρίσκονται - από το θέατρο και τα γυρίσματα μέχρι τα σπίτια τους. Επίσης, έλαβε την εντολή να παραδώσει ένα όπλο που έχει στην κατοχή του εντός 24 ωρών.

«Είμαι πολύ ταραγμένη από αυτή την κατάσταση και μου έχει προκαλέσει σοβαρή συναισθηματική οδύνη. Δεν ξέρω πώς ο Σκούνοβερ έμαθε τη διεύθυνσή μου. Με αναστατώνει ακόμη περισσότερο ότι έχει απειλήσει να δολοφονήσει εμένα και τον σύζυγό μου, ειδικά τώρα που ξέρει που μένω. Φοβάμαι για την ασφάλεια της κόρης μου και για τη δική μου. Ο Σκούνοβερ είναι σωματικά επιβλητικός και εμφανώς επίμονος στις προσπάθειές του να έρθει σε επαφή με την Κάια», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η Σίντι Κρόφορντ στα δημόσια έγγραφα.

Από την πλευρά της, η Κάια Γκέρμπερ, ισχυρίστηκε πως «ως αποτέλεσμα της καταδίωξης και των απειλών του Σκούνοβερ, έχει υποστεί, και εξακολουθεί να υφίσταται, σοβαρή συναισθηματική οδύνη και άγχος». Η ηθοποιός ανέφερε πως είναι τρομοκρατημένη και αυτός ο φόβος επανέρχεται κάθε φορά που βλέπει σχόλια ή μηνύματά του στα social media.

Τέλος, το δικαστήριο αποφάσισε να χορηγηθεί προστασία και στον σύζυγο της Σίντι Κρόφορντ, Ράντε Γκέρμπερ, καθώς ο 35χρονος φέρεται να τον απείλησε ότι θα τον σκοτώσει.