Κέλι Κλάρκσον: Μάνατζερ της ζήτησε να κάνει πλαστική στήθους και εκείνη απάντησε όπως έπρεπε

Η Κέλι Κλάρκσον έβαλε τα πράγματα στη θέση τους.

Σε μια βιομηχανία που επιμένει να υπαγορεύει στις γυναίκες πώς «πρέπει» να είναι το σώμα τους και η εμφάνισή τους γενικότερα, η Κέλι Κλάρκσον επέλεξε να απαντήσει διαφορετικά: με ειρωνεία, θάρρος και αυτοπεποίθηση. Η γνωστή τραγουδίστρια, που μετρα δεκαετίες στον χώρο της μουσικής, αρνείται να μπει σε κουτάκια και να υπηρετήσει πρότυπα άλλων. Κι όταν στο παρελθόν, της ζήτησαν να «πειράξει» το σώμα της, εκείνη βρήκε τη δύναμη να απαντήσει με ευθύτητα, δίχως φόβο και δεύτερες σκέψεις.

Σε πρόσφατη εμφάνισή της στο Λας Βέγκας, η Κέλι Κλάρκσον αποκάλυψε πως κάποτε ένας μάνατζερ τής ζήτησε να κάνει πλαστική επέμβαση στο στήθος, προκειμένου να «ταιριάζει» με τα παράλογα πρότυπα, που εξακολουθούν μέχρι σήμερα να ταλανίζουν την κοινωνία και να πιέζουν τις γυναίκες. Η ίδια, όχι μόνο αντιστάθηκε σε αυτή την τάση ή καλύτερα μόδα της εποχής, αλλά έδωσε ακριβώς την απάντηση που έπρεπε. Κανείς δεν πρέπει να έχει άποψη για το σώμα σου - ούτε για πλάκα.

Η Κέλι Κλάρκσον αρνείται να χωρέσει σε καλούπια και να ακολουθήσει πρότυπα

Ειδικότερα, την ώρα που ετοιμαζόταν να ερμηνεύσει το τελευταίο τραγούδι της και διόρθωνε το ρούχο της, είπε αστειευόμενη στο κοινό: «Ωχ, βγαίνει τίποτα έξω;». «Ξέρετε τι; Θα το πω. Κάποτε ένας μάνατζερ - ναι, ένας κανονικός μ@λ@κ@ς - μου είπε ότι πρέπει να κάνω αυξητική στήθους». Η Κέλι Κλάρκσον δεν άφησε περιθώρια, η αντίδρασή της ήταν άμεση και αποστομωτική: «Γιατί δεν πας εσύ να κάνεις επέμβαση στο δικό σου; Εγώ είμαι μια χαρά με το μικρό μου στήθος» είπε, κερδίζοντας το χειροκρότημα του κοινού.

Η Κέλι Κλάρκσον χαρακτήρισε αυτόν τον άνθρωπο «αηδιαστικό» και συμπλήρωσε: «Ποιος λέει τέτοια πράγματα; Και όμως, στον χώρο της μουσικής το ακούς συνέχεια. Έχουν κάνει το παράλογο να φαίνεται φυσιολογικό». Η τραγουδίστρια δεν δίστασε, επίσης, να σχολιάσει την εμμονή πολλών διασήμων με τις αισθητικές επεμβάσεις: «Όλοι εκεί έξω μοιάζουν σαν να βγήκαν από το Hunger Games. Κάνε ό,τι θέλεις εσύ, αλλά μην μου λες να σε αντιγράψω. Εγώ αγαπώ το σώμα μου όπως είναι. Με έχει βοηθήσει και με "υπηρετεί" μια χαρά».

Το μήνυμά της είναι σαφές: είναι δυνατόν, να ζητάμε από τις γυναίκες να αλλάξουν το σώμα τους για να «ταιριάζουν» στα πρότυπα κάποιου άλλου; Η απάντηση είναι ένα μεγάλο «όχι». Η Κέλι Κλάρκσον επιβεβαιώνει πως η πραγματική δύναμη κρύβεται στο να μένεις ο εαυτός σου, χωρίς φίλτρα, χωρίς πλαστικές επεμβάσεις. Η μοναδικότητα κάθε ανθρώπου είναι το στοιχείο που τον κάνει να ξεχωρίζει.

