Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κάπως μας μπέρδεψε με τη σχέση της με τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ - “Έχουμε μια απίστευτη φιλία”

Να σημειωθεί, πως πρόσφατα είδαν το φως της δημοσιότητας οι καταγγελίες της Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατά του Ντέιβιντ Χάρμπουρ για παρενόχληση και εκφοβισμό, στη διάρκεια των γυρισμάτων του “Stranger Things”.

Τις τελευταίες ημέρες, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Και όχι, ο λόγος δεν είναι η πρεμιέρα της πέμπτης και τελευταίας σεζόν του «Stranger Things», αλλά η σχέση που υπάρχει ανάμεσά τους. Ας πάρουμε, όμως τα πράγματα από την αρχή. Προ ημερών, αποκαλύφθηκε στον διεθνή τύπο, ότι η 21χρονη ηθοποιός κατέθεσε «πολλαπλές σελίδες με λεπτομερείς περιγραφές περιστατικών», κατηγορώντας τον 50χρονο συμπρωταγωνιστή της για εκφοβισμό και παρενόχληση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Μπορεί η σειρά να κυκλοφορεί παγκοσμίως μέσα στον Νοέμβρη, ωστόσο τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν περίπου έναν χρόνο πριν, τον Δεκέμβριο του 2024. Στην κατάθεσή της, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ισχυρίζεται πως ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ είχε υιοθετήσει συμπεριφορές που «δημιουργούσαν τοξικό κλίμα», με το Netflix να αναφέρει πως είχε ξεκινήσει εσωτερική έρευνα, προκειμένου να διαλευκάνει την υπόθεση. Οι δύο ηθοποιοί συνεργάζονται από τότε που η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ήταν 14 ετών, συνεπώς η καταγγελία της προκάλεσε «θόρυβο» στον χώρο της υποκριτικής.

Millie Bobby Brown describes relationship with David Harbour amid bullying accusation https://t.co/8u5xmUqOfy pic.twitter.com/bw3wnraSFQ — The Independent (@Independent) November 11, 2025

Η Μίλι Μπρόμπι Μπράουν μίλησε σε συνέντευξή της για τη σχέση της με τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ, μετά την καταγγελία που έκανε εις βάρος του

Και ξαφνικά την περασμένη εβδομάδα, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ εμφανίζονται μαζί στην πρεμιέρα της νέας σεζόν του «Stranger Things» και συμπεριφέρονται σαν να είναι όλα «μέλι - γάλα». Ποζάρουν μαζί, αγκαλιάζονται, λένε αστεία και γενικότερα απολαμβάνουν αυτή την ξεχωριστή στιγμή για τη δουλειά τους. Όπως ήταν λογικό, η πλειονότητα των media απόρρησε με τη στάση της, αφού λίγες ημέρες πριν μιλούσαμε όλοι για την καταγγελία της.

Το επεισόδιο, λοιπόν, συνεχίζεται: η Μίλι Μπόμπι Μπράουν τοποθετήθηκε δημόσια για όσα γράφονται, λέγονται και ακούγονται το τελευταίο διάστημα για τη σχέση της με τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ, δηλώνοντας πως ανάμεσά τους υπάρχει μια «απίστευτη φιλία». Εντάξει. Σε συνέντευξή της στο «Entertainment Tonight», η ίδια διέψευσε έμμεσα τις φήμες, αναφέροντας: «Είναι τόσα πολλά, πραγματικά τόσα πολλά. Παίζουμε τον πατέρα και την κόρη. Και όπως ο Νόα Σναπ με τη Γουϊνόνα Ράιντερ, έχουμε μια απίστευτη φιλία».

Και συνεχίζει, ενισχύοντας το μπέρδεμα που υπάρχει στο κεφάλι μας: «Έχω αναπτύξει έναν πολύ ιδιαίτερο δεσμό με τον Ντέιβιντ, γιατί έχουμε μια σχέση πατέρα και κόρης και κάνουμε σχεδόν κάθε σκηνή μαζί. Αυτό φαίνεται καθαρά στην πέμπτη σεζόν. Ήταν πραγματικά ξεχωριστό να τον έχω δίπλα μου σε όλο αυτό το ταξίδι. Η Γουϊνόνα, τα παιδιά... Νιώθω τιμή που υποδύθηκα την Eleven και γνώρισα τόσο υπέροχους ανθρώπους».

Την ίδια στιγμή, συντελεστές της σειράς αποφεύγουν να τοποθετηθούν δημόσια σχετικά με τα δημοσιεύματα περί bullying του Ντέιβιντ Χάρμπουρ προς τη Μίλι Μπόμπι Μπράουν, θέλοντας έτσι απομακρύνουν τα φώτα από αυτό το θέμα.

