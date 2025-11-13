«Η Lady Gaga είναι το πρόσωπο που δημιούργησε τη Lady Gaga»

«Όταν δεν είμαι στη σκηνή, νιώθω νεκρή», είχε πει πριν από αρκετά χρόνια, περίπου 14, η Lady Gaga σε συνέντευξή της στο περιοδικό Rolling Stone. Τότε, όπως είχε δηλώσει, δεν την απασχολούσε «αν αυτό είναι υγιές ή όχι». Τότε, έλεγε ότι δεν κοιμόταν, ούτε έτρωγε, ότι ζούσε με «καφέ και μουσική». Έβγαινε, με διαλείμματα, με έναν σκυθρωπό μπάρμαν, fan της metal μουσικής, τον οποίο θεωρούσε μούσα της. Όλοι γύρω της, την αποκαλούσαν Gaga.

Ήταν έτοιμη να ολοκληρώσει το δεύτερο άλμπουμ της, Born This Way, το οποίο πούλησε 14 εκατομμύρια αντίτυπα. Εκείνη τη στιγμή, ήταν εύκολο να φανταστεί κανείς ότι η υπόλοιπη καριέρα της θα είχε μια ανοδική πορεία. Όμως, οι κριτικοί ήταν εχθρικοί μαζί της και οι πωλήσεις της επιβραδύνθηκαν. Τότε, η Gaga αντιμετώπισε την πρώτη «δυσκολία» στην καριέρα της, σε μια ήδη δύσκολη στιγμή. Σε πολύ μικρή ηλικία, ένας μουσικός παραγωγός τη βίασε.

Προσπάθησε να ξεφύγει από όλα αυτά και κατάφερε να ηχογραφήσει μερικά από τα μεγαλύτερα της hits. Αλλά, ακόμα και στο show του ημιχρόνου του Super Bowl ή όταν κέρδισε Χρυσές Σφαίρες και Όσκαρ, η ψυχολογία της κατέρρεε. «Έκανα το A Star Is Born υπό την επήρεια λιθίου», αποκαλύπτει τώρα σε νέα συνέντευξή της στο Rolling Stone. Στην παγκόσμια περιοδεία Joanne, αμέσως μετά τα γυρίσματα της ταινίας, βίωσε αυτό που περιγράφει ως ψυχωτική κρίση. «Μια μέρα η αδελφή μου μου είπε: "Δεν βλέπω πια την αδελφή μου"», λέει. «Και ακύρωσα την περιοδεία. Μια μέρα πήγα στο νοσοκομείο για ψυχιατρική περίθαλψη. Χρειαζόμουν ένα διάλειμμα. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα... Είχα καταρρεύσει εντελώς. Ήταν πραγματικά τρομακτικό. Υπήρχε μια περίοδος που δεν πίστευα ότι θα γίνω καλύτερα...».

«Νιώθω πραγματικά τυχερή που είμαι ζωντανή. Ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται δραματικό, αλλά ξέρουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτό».



Επέστρεψε, με τη μεγάλη βοήθεια του αρραβωνιαστικού της, Μάικλ Πολάνσκι, ενός ευγενικού επιχειρηματία με σπουδές στο Χάρβαρντ, ο οποίος δεν την αποκαλούσε ποτέ με άλλο όνομα εκτός από Στέφανι. «Το να είμαι ερωτευμένη με κάποιον που νοιάζεται για την πραγματική μου προσωπικότητα έκανε μεγάλη διαφορά», λέει στη συνέντευξή της. H Lady Gaga, συνεχίζει υποστηρίζοντας πως αυτός ο άνθρωπος ήθελε να τη φροντίσει με τρόπο που δεν το έχει κάνει κανείς άλλος.

Μαζί του, βρήκε την απάντηση του πώς μπορεί να είναι κανείς ο εαυτός του, όταν δεν ξέρει καν τον εαυτό του, και τώρα τη θεωρεί «ένα υγιές, ολοκληρωμένο άτομο». Τον Μάρτιο, κυκλοφόρησε το Mayhem, ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της καριέρας της, ανακτώντας κάθε κομμάτι της μουσικής της Gagatude, σε όλες τις πολλαπλές της εκφάνσεις, μετά από όλα αυτά τα χρόνια που την απέφευγε. Είναι υποψήφιο για 7 βραβεία Grammy, συμπεριλαμβανομένου του Άλμπουμ της Χρονιάς. «Χρειάστηκαν μήνες και μήνες για να ξαναβρώ όλα όσα είχα χάσει», λέει. «Και ειλικρινά πιστεύω ότι γι' αυτό ονομάζεται Mayhem. Γιατί αυτό που χρειάστηκε για να τα ξαναβρώ ήταν τρελό».

«Η Lady Gaga είναι το πρόσωπο που δημιούργησε τη Lady Gaga».

Μιλώντας στο περιοδικό, τονίζει ότι «ίσως οι άνθρωποι δεν ξέρουν πόσο σκληρά δούλευα όταν ήμουν νέα». Νεότερη, πίστευε «στο να υποφέρεις για την τέχνη σου. Πίστευα σε αυτό με έναν τρόπο που ήταν τόσο αληθινός. Ήταν σχεδόν ειλικρινές και γλυκό, αλλά δεν ήταν καθόλου υγιές για μένα». Στο μυαλό της, ο κόσμος την αντιμετώπιζε σαν προϊόν, όχι σαν καλλιτέχνη.

«Ήταν παντού, σε κάθε δωμάτιο, σε κάθε μέρος που πήγαινα», λέει. «Προϊόν, αντικείμενο, επιχείρηση. Τι μπορείς να την κάνεις να κάνει; Θα το κάνει αυτό; Μπορείς να την κάνεις να το κάνει αυτό; Μόλις έγινα μια τεράστια επιχείρηση για τους ανθρώπους, η προτεραιότητά τους δεν ήταν να διασφαλίσουν ότι θα είχα μια αξιοπρεπή καλλιτεχνική εμπειρία. Ήταν να διασφαλίσουν ότι θα μπορούσα να κερδίσω χρήματα όσο το δυνατόν γρηγορότερα... Ήρθε μια στιγμή στη ζωή μου που έμπαινα σε δωμάτια και δεν υπήρχαν πια όργανα. Ήταν μια προσπάθεια να με ελέγχουν για να γίνω ένα κομμάτι μιας επιχείρησης».

