Ιρίνα Σάικ: Αποκαλύπτει το ταξίδι της προς την αυτο-αγάπη - «Δεν γεννήθηκα με αυτοπεποίθηση»

Η Ιρίνα Σάικ εξομολογείται την πορεία προς την αυτοπεποίθηση, ποζάροντας για το θρυλικό Ημερολόγιο Pirelli 2026.

Η Ιρίνα Σάικ βρίσκεται σε ένα από τα πιο ώριμα και δημιουργικά στάδια της πορείας της. Μετά από σχεδόν 20 χρόνια στον χώρο της μόδας, το διεθνές supermodel μιλά για πρώτη φορά τόσο ανοιχτά για τη «διαδικασία μάθησης» της αυτοαγάπης και της αποδοχής, με αφορμή τη συμμετοχή της στην 52η έκδοση του θρυλικού Ημερολογίου Pirelli.

Η 39χρονη καλλονή, που έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή διαδρομή σε πασαρέλες, καμπάνιες και εξώφυλλα, παραδέχεται πως η αυτοπεποίθηση δεν ήταν κάτι έμφυτο. «Δεν γεννήθηκα με αυτοπεποίθηση», ομολογεί, τονίζοντας πως η προσωπική εξέλιξη είναι ένα συνεχές ταξίδι. Όπως εξηγεί, κάθε ηλικία, κάθε εμπειρία και κάθε μετάβαση φέρνει νέα συνειδητοποίηση:

«Όλοι ανακαλύπτουμε ποιοι είμαστε, ξανά και ξανά».

Η συμμετοχή της στο Ημερολόγιο Pirelli —ένα πρότζεκτ που θεωρείται ορόσημο στον χώρο της μόδας— φέρνει για εκείνη ένα αίσθημα δικαίωσης και τιμής. «Επιτέλους είμαι μέρος του! Περίμενα χρόνια γι' αυτή τη στιγμή», λέει με ενθουσιασμό, τονίζοντας τη χαρά της που βρίσκεται «στην παρέα όμορφων και ισχυρών γυναικών» από τον χώρο της τέχνης, του αθλητισμού και της δημιουργίας, ηλικίας από 30 μέχρι 70 ετών.

Το concept της φετινής έκδοσης, με τίτλο «Elements», βασίζεται στα φυσικά στοιχεία και άγγιξε ιδιαίτερα την ίδια. Αν και Αιγόκερως —ένα ζώδιο της γης— της ανατέθηκε ο «άνεμος». Αρχικά αυτό την ξάφνιασε. «Είμαι πολύ προσγειωμένη, πεισματάρα, πρακτική. Ο άνεμος είναι το αντίθετό μου», παραδέχεται. Όμως η φωτογράφιση, όπου ποζάρει σχεδόν γυμνή με ένα λεπτό ύφασμα να κινείται μαζί της, την έκανε να ανακαλύψει μια διαφορετική διάσταση: την αίσθηση ελευθερίας. «Όταν βλέπω τη φωτογραφία, σκέφτομαι: “Αυτή είναι η στιγμή”.»

Sølve Sundsbø

Ο φωτογράφος Σόλβε Σουντσμπό, με τον οποίο είχε δουλέψει και στο παρελθόν, εξήρε την ικανότητά της να «αφηγείται ιστορίες» μέσα από την κίνηση και το βλέμμα της — μια δεξιότητα που, όπως φαίνεται, έχει καλλιεργηθεί μέσα από χρόνια προσωπικής δουλειάς.

Η Σάικ μιλά επίσης για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται πλέον την ομορφιά. Μεγαλωμένη σε μια οικογένεια όπου η φυσικότητα είχε κεντρική θέση, έχει μάθει να βλέπει τις «ατέλειες» ως στοιχεία μοναδικότητας. «Οι ατέλειες μπορεί να είναι τέλειες», επιμένει, υποστηρίζοντας πως η αυθεντικότητα είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα κάθε γυναίκας.

Κοιτώντας πίσω, θα συμβούλευε το νεότερο αυτό της «να μην παίρνει ποτέ το "όχι" ως οριστική απάντηση», χωρίς όμως να θυσιάζει τις αρχές της. «Πρέπει να βρίσκεις τον τρόπο να μετατρέπεις το "όχι" σε "ναι" — την κατάλληλη στιγμή», σημειώνει. Πάνω απ’ όλα, όμως, πιστεύει στη δύναμη της καλοσύνης: «Είμαστε εδώ μόνο για λίγο. Η ευγένεια είναι απαραίτητη».

Με τη νέα αυτή επαγγελματική κορύφωση, η Ιρίνα Σάικ δείχνει πως η πραγματική ομορφιά και δύναμη πηγάζουν από μια βαθιά συμφιλίωση με τον εαυτό. Ένα μήνυμα που το Ημερολόγιο Pirelli 2026 αποτυπώνει με τον πιο συμβολικό τρόπο.