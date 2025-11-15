«Από το Χόλιγουντ στο Βατικανό»: Ο Πάπας Λέων ανοίγει διάλογο με την τέχνη και καλωσορίζει αστέρες στο Αποστολικό Παλάτι

Ο Πάπας Λέων συναντά αστέρες του Χόλιγουντ, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης του διαλόγου της Εκκλησίας με την τέχνη και ανανέωσης της δημόσιας εικόνας του.

Σε μια σπάνια και εξαιρετικά προβεβλημένη συνάντηση, ο Πάπας Λέων ετοιμάζεται να υποδεχτεί στις αίθουσες του Αποστολικού Παλατιού μια εντυπωσιακή ομάδα κινηματογραφικών αστέρων, σκηνοθετών και προσωπικοτήτων της παγκόσμιας κουλτούρας. Η πρωτοβουλία αυτή, όπως αναφέρουν παρατηρητές του Βατικανού, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να ενισχυθεί η δημόσια εικόνα του νέου ποντίφικα, του πρώτου Αμερικανού στην κορυφή της Καθολικής Εκκλησίας.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ξεχωρίζουν ονόματα όπως η Κέιτ Μπλάνσετ, η Μόνικα Μπελούτσι, ο Κρις Πάιν και ο Άνταμ Σκοτ, ενώ από την πλευρά των σκηνοθετών θα βρίσκονται οι βραβευμένοι με Όσκαρ Σπάικ Λι, Τζορτζ Μίλερ και Γκας Βαν Σαντ. Η συγκέντρωση εντάσσεται στο πλαίσιο του ιωβηλαίου των καλλιτεχνών, ενός θεματικού κεφαλαίου του ιερού έτους της Εκκλησίας που επικεντρώνεται στον διάλογο με τον πολιτισμό.

Το Βατικανό ανακοίνωσε ότι ο Λέων επιθυμεί να «διευρύνει τη συζήτηση με τον κόσμο του κινηματογράφου», αναγνωρίζοντας τον ρόλο της δημιουργικότητας στη μετάδοση αξιών και μηνυμάτων. Ο 70χρονος ποντίφικας δεν δίστασε μάλιστα να μοιραστεί και τις αγαπημένες του ταινίες, αποκαλύπτοντας μια απροσδόκητα προσωπική πλευρά του: από την κλασική «Μελωδία της Ευτυχίας» μέχρι τη συγκινητική «Ζωή είναι Ωραία».

Παρά τις επίσημες ανακοινώσεις, πολλοί σχολιαστές εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή εξυπηρετεί και επικοινωνιακούς σκοπούς. Μετά την εκλογή του τον Μάιο, ο Λέων έχει αναλάβει μια σειρά από δημόσιες εμφανίσεις που στοχεύουν στη διεύρυνση της παρουσίας του πέρα από τα παραδοσιακά θρησκευτικά μέσα. Συνάντησε τον τενίστα Γιάνικ Σίνερ, τον Αλ Πατσίνο και πρόσφατα τη Λάουρα Παουζίνι, δημιουργώντας μια εικόνα πιο ανοιχτή προς τον σύγχρονο πολιτισμό.

Σύμφωνα με διεθνείς ανταποκριτές, ο Λέων θεωρείται πιο ήπιος και λιγότερο θεατρικός από τον Πάπα Φραγκίσκο, γεγονός που ενδεχομένως καθιστά αναγκαία μια πιο συστηματική «χτίση» της διεθνούς του παρουσίας. Όπως παρατηρεί ένας αναλυτής, «ο Λέων έχει γοητεία, αλλά χρειάζεται προβολή· είναι ένα προφίλ υπό διαμόρφωση».

Οι ακροάσεις με καλλιτέχνες δεν είναι κάτι νέο για το Βατικανό. Ο Φραγκίσκος είχε συναντήσει από κωμικούς του αμερικανικού late-night μέχρι τον Μπόνο και την Αντζελίνα Τζολί, αξιοποιώντας τη δημοφιλία τους για να ενισχύσει κοινωνικά μηνύματα. Σε αυτή τη γραμμή, ο Λέων επιχειρεί να συνεχίσει την εξωστρέφεια της Εκκλησίας σε μια εποχή όπου η δημόσια εικόνα της συχνά σκιάζεται από κρίσεις και σκάνδαλα.

Η συνάντηση με τα αστέρια του Χόλιγουντ αναμένεται να προσφέρει στο Βατικανό ακριβώς αυτό που χρειάζεται: εικόνες υψηλής προβολής, θετική δημοσιότητα και μια γέφυρα επικοινωνίας με το παγκόσμιο κοινό, πολύ πέρα από τους πιστούς.