«Santo Subito!»: Στο επερχόμενο θρίλερ με φόντο το Βατικανό, ο Μαρκ Ράφαλο αναλαμβάνει έναν ιδιαίτερο ρόλο

Η υπόθεση βασίζεται σε αληθινά γεγονότα και ο ρόλος του Μαρκ Ράφαλο είναι ιδιαίτερα τολμηρός

Μετά την τελευταία του ταινία, Mickey 17, ο Μαρκ Ράφαλο επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, με φόντο το Βατικανό. Ένα θρίλερ που θα συζητηθεί. Ο ηθοποιός που κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ, το 2023, με το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου, ετοιμάζεται για ένα τολμηρό πρότζεκτ που φέρει τον τίτλο Santo Subito!.

Όπως γράφει το Variety, πρόκειται για ένα θρίλερ, που διαδραματίζεται στο Βατικανό και είναι βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο πολυβραβευμένος Γάλλος δημιουργός, Μπέρτραντ Μπονέλο, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Τομά Μπιντγκέν.

Η υπόθεση ακολουθεί τον Τζόζεφ Μουρόλο, έναν Αμερικανό ιερέα που καλείται από το Βατικανό να αναλάβει τον ρόλο του “συνήγορου του διαβόλου” στη διερεύνηση της ζωής και της πιθανής αγιοποίησης του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β’.

Η ιστορία τοποθετείται μετά τον θάνατο του Ποντίφικα, τον Απρίλιο του 2005, και παρακολουθεί τον Μουρόλο να ανακρίνει μάρτυρες και στενούς συνεργάτες, καθώς περιπλανιέται σε έναν περίπλοκο ηθικό λαβύρινθο που τελικά θα δοκιμάσει την ίδια του την πίστη.

Η επίσημη σύνοψη περιγράφει την ταινία ως ένα συνδυασμό θρίλερ και θεολογικής αφήγησης. Ο Μουρόλο «πρέπει να διασφαλίσει πως τίποτα δεν θα υπονομεύσει την αγιοποίηση του Κάρολ Βοϊτίλα, του πρώτου μη Ιταλού πάπα έπειτα από 450 χρόνια». Καθώς συνομιλεί με πιστούς, μάρτυρες και μυστικούς ομολογητές, ο ίδιος βυθίζεται ολοένα και πιο βαθιά σε μια δίνη ηθικών διλημμάτων και υπαρξιακών αμφιβολιών.

Ο Nicolas Brigaud-Robert της Playtime, που συνυπογράφει την παραγωγή, περιγράφει το Santo Subito! ως πνευματικά καθηλωτικό έργο: «Η ταινία προσφέρει μια αυθεντική, παρασκηνιακή ματιά στο Βατικανό, ενώ ταυτόχρονα μας οδηγεί στα βάθη της πίστης και των αξιών. Το σενάριο είναι συναρπαστικό, και ο Μαρκ Ράφαλο θα προσδώσει στον ήρωα τη δύναμη και την ένταση που απαιτεί ο ρόλος».

Αντίστοιχα, ο παραγωγός Eric Altmayer της Mandarin υπογραμμίζει τη διεθνή απήχηση του θέματος: «Είμαστε περήφανοι που αφηγούμαστε μια οικουμενική ιστορία που θέτει βαθιά προσωπικά ερωτήματα, με την υπογραφή ενός σπουδαίου δημιουργού».

Τα γυρίσματα του Santo Subito! ξεκινούν στις 9 Μαρτίου σε Ιταλία και Πολωνία.