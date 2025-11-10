Christmas Karma: Το νέο σίκουελ του A Christmas Carol έρχεται με σούπερ καστ και σε Bollywood εκδοχή

Η ιστορία του Christmas Karma κινείται σε ένα πολυπολιτισμικό Λονδίνο και θέτει στο επίκεντρο το ζήτημα της ταυτότητας, του αποκλεισμού, των ριζών και της αλλαγής

Η Γκούριντερ Τσάντα, η γυναίκα που μας χάρισε το υπέροχο Bend it Like Beckham, επιστρέφει στην μεγάλη οθόνη με νέα ταινία, και μάλιστα χριστουγεννιάτικη, με πολλή δόση Bollywood επίσης. Τι σχέση θα μπορούσαν να έχουν αυτά τα δύο; Η ίδια απάντησε πως «το Bollywood είναι γεμάτο τραγούδι, χορό και χαρά. Οπότε, για μένα, το να δημιουργήσω μια χαρούμενη χριστουγεννιάτικη ταινία με μουσική και χορό ήταν το πιο φυσικό πράγμα αυτή την εποχή του χρόνου».

Πιο συγκεκριμένα, το Christmas Karma είναι ένα σίκουλ του διαχρονικού έργου του Τσαρλς Ντίκενς, A Christmas Carol. Όπως γράφει το BBC, η ταινία θα περιλαμβάνει ένα σούπερ καστ, ανάμεσά τους ο Κουνάλ Νάγιαρ, ο Χιου Μπόνοβιλ, η Πίξι Λοτ, ο Μπόι Τζορτζ, ο Ντάνι Ντάιερ, η Τσαρίτρα Τσάντραν και η Εύα Λονγκόρια.

Η ταινία της Γκούριντερ Τσάντα θα είναι μια γιορτή μουσικής, πολιτισμού και ενότητας. Όπως εξηγεί η σκηνοθέτιδα, «είναι εξίσου μια βρετανική ταινία που αγκαλιάζει πολλές διαφορετικές μουσικές παραδόσεις». Η ιστορία κινείται σε ένα πολυπολιτισμικό Λονδίνο και θέτει στο επίκεντρο το ζήτημα της ταυτότητας, του αποκλεισμού, των ριζών και της αλλαγής.

Youtube

Ένας σύγχρονος Σκρουτζ στο Christmas Karma

Ο Κουνάλ Νάγιαρ, γνωστός ως Ρατζ από την επιτυχημένη σειρά The Big Bang Theory, πρωταγωνιστεί ως ο κύριος Σουντ, ένας σύγχρονος Σκρουτζ που καλείται να ξαναβρεί την ανθρωπιά του μέσα από μια σειρά υπερφυσικών επισκέψεων. Για την ακρίβεια είναι ένας σκληρός επιχειρηματίας που κατά τη διάρκεια μίας καθοριστικής χριστουγεννιάτικης νύχτας τον επισκέπτονται τρία φαντάσματα - αυτό του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος.

«Λατρεύω τα Χριστούγεννα. Μεγάλωσα στο Νέο Δελχί, όπου οι Ινδοί έχουμε την όμορφη συνήθεια να γιορτάζουμε κάθε γιορτή», δήλωσε ο ηθοποιός.

Ο Χιου Μπόνοβιλ υποδύεται το φάντασμα του Τζέικομπ Μάρλεϊ, ενώ ο Μπίλι Πόρτερ εμφανίζεται ως το Φάντασμα των Τωρινών Χριστουγέννων. Ο ίδιος παραδέχεται ότι μέχρι σήμερα ήταν «λίγο Σκρουτζ», ενώ ο Μπόνοβιλ δηλώνει πλέον φανατικός θαυμαστής των Χριστουγέννων: «Παλιά ήμουν αρνητικός, αλλά κάθε χρόνο ανυπομονώ περισσότερο».

Από την Ουγκάντα στη Βρετανία

Στην ταινία, ο κύριος Σουντ παρουσιάζεται ως ένας από τους 28.000 Ασιάτες πρόσφυγες που εκδιώχθηκαν από την Ουγκάντα το 1972, επί Ίντι Αμίν. Στα γεράματά του όμως, ο Σουντ έχει ξεχάσει το παρελθόν του και αντιμετωπίζει με περιφρόνηση τους σημερινούς πρόσφυγες. «Οι πλούσιοι πάντα ξεχνούν τις ρίζες τους», λέει χαρακτηριστικά ένας περαστικός.

Η Γκούριντερ Τσάντα αποκαλύπτει ότι εμπνεύστηκε τον ήρωα από έναν «γκρινιάρη» συγγενή που τους κατηγορούσε γιατί γιόρταζαν τα Χριστούγεννα. «Μας έλεγε: “Δεν είστε λευκοί, γιατί το κάνετε αυτό;”». Αργότερα κατάλαβε πως, όπως και ο Σουντ, κουβαλούσε το τραύμα του ξεριζωμού.

To Christmas Karma βγαίνει στους κινηματογράφους στις 14 Νοεμβρίου.