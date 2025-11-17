Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποκαλύπτει το μεγαλύτερο λάθος της καριέρας του - Πώς αυτό άλλαξε τη ζωή του

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ μίλησε με ειλικρίνεια για το επαγγελματικό στραβοπάτημα που αποτέλεσε, όμως, και ένα σημαντικό μάθημα για τη διαδρομή του.

Παρά τις αμέτρητες επιτυχίες και τα καλλιτεχνικά του επιτεύγματα, ο Τζορτζ Κλούνεϊ δεν διστάζει να κοιτάζει κατάματα τις αποτυχίες του. Στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του, «Jay Kelly» στο Λος Άντζελες, ο 64χρονος ηθοποιός μίλησε με ειλικρίνεια για το βήμα που θεωρεί μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο στραβοπάτημα της καριέρας του - και φυσικά, είναι ακριβώς αυτό που όλοι φαντάζονται: το Batman & Robin.

Με χιουμοριστική διάθεση, ο Τζορτζ Κλούνεϊ παραδέχτηκε ότι το 1997 ήταν μια χρονιά γεμάτη αμηχανία και δεύτερες σκέψεις. Το Batman & Robin, μία από τις πιο πολυσυζητημένες και επικριμένες ταινίες του franchise, όχι μόνο «σάρωσε» στις υποψηφιότητες των Χρυσών Βατόμουρων, αλλά και απέσπασε μόλις 11% στο Rotten Tomatoes - ένα ποσοστό που ακόμα και σήμερα προκαλεί σχόλια.

«Έμαθα πολλά από εκείνη την ταινία», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός, εξηγώντας ότι τα μεγαλύτερα μαθήματα έρχονται μέσα από την αποτυχία, όχι την επιτυχία. «Δεν μαθαίνεις όταν όλα πηγαίνουν καλά. Μαθαίνεις όταν πρέπει να ξαναχτίσεις τον δρόμο σου». Για χρόνια, ο ηθοποιός τρόλαρε τον εαυτό του για την ερμηνεία του ως Μπρους Γουέιν, ενώ δεν δίστασε να παραδεχτεί δημόσια ότι αυτή η δουλειά επηρέασε καθοριστικά τις επαγγελματικές επιλογές του.

Πώς μια κακή επαγγελματική επιλογή άλλαξε όλη την πορεία του Τζορτζ Κλούνεϊ

Σε συνέντευξή του το 2019, ο ηθοποιός είχε παραδεχτεί ότι το Batman & Robin τον ανάγκασε να επαναξιολογήσει τις προτεραιότητές του. Δεν ήταν απλώς μια άτυχη στιγμή, αλλά η υπενθύμιση ότι είναι απόλυτα υπεύθυνος για την ποιότητα των ταινιών που επιλέγει να συμμετέχει. Από εκείνη ακριβώς τη στιγμή, όλα άλλαξαν. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ τράβηξε διαφορετική διαδρομή, αφοσιώθηκε στον στόχο του και είδε, τελικά, την καριέρα του να εκτοξεύεται.

Οι επόμενες ταινίες σφράγισαν το νέο του προφίλ, επιβεβαιώνοντας ότι ο Τζορτζ Κλούνεϊ μπορούσε να ξεχωρίσει ως ένας καλλιτέχνης με άποψη και τόλμη. Ο ίδιος έχει παραδεχτεί σε συνεντεύξεις του, πως η σύζυγός του, Αμάλ Αλαμουντίν, του έχει απαγορεύσει να ξαναδεί την ταινία. «Υπάρχουν κάποια έργα που σε κάνουν να θες να έχει η γυναίκα σου λίγη εκτίμηση για σένα», είπε χαμογελώντας.

Μέσα σε λιγότερο από μια δεκαετία, το 2005, ο Τζορτζ Κλούνεϊ κέρδισε το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για το Syriana. Μάλιστα, στην ευχαριστήρια ομιλία του δεν παρέλειψε να αυτοσαρκαστεί, συνδέοντας το νέο τίτλο του - «βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός» - με τον ρόλο του ως υπερήρωας, που ήταν ιδιαίτερα αμφιλεγόμενος.

Η τελευταία ταινία του, Jay Kelly, σε σκηνοθεσία Νόα Μπάουμπακ και με συμπρωταγωνιστές τους Άνταμ Σάντλερ, Λόρα Ντερν και Μπίλι Κρούνταπ, παίζεται ήδη στους κινηματογράφους, επιβεβαιώνοντας ότι το πάθημα έγινε μάθημα για μια λαμπρή συνέχεια.

