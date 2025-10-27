«Είμαι πολύ περήφανος»: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είπε ότι η ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου ήταν cool

«Αναρωτιέμαι αν θα πιάσουν αυτούς τους τύπους»

Έχει περάσει σχεδόν μία εβδομάδα αφότου τέσσερις άντρες έκλεψαν οκτώ ιστορικά κειμήλια – κοσμήματα του στέμματος της Γαλλίας από το μουσείο του Λούβρου. Και μέχρι στιγμής, ξέρουμε ότι δύο από τους υπόπτους ότι ήταν μέλη της ομάδας, συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση το βράδυ του Σαββάτου, 25/10.

Αλλά, εμείς σήμερα, δεν μιλήσουμε για αυτό. Θα μιλήσουμε για όσα είπε ο Τζορτζ Κλούνεϊ επί του θέματος. Γιατί ο Τζορτζ Κλούνεϊ, αποκλείεται να μην έχει άποψη. Σε δηλώσεις του στο Variety, λοιπόν, κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της νέας του ταινίας Jay Kelly, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη ληστεία του Λούβρου. Κάπου εδώ, να σου υπενθυμίσουμε ότι ο Τζορτζ Κλούνεϊ υποδύεται τον έμπειρο κλέφτη Ντάνι Όσεαν στη σειρά ταινιών Ocean's.

«Αναρωτιέμαι αν θα πιάσουν αυτούς τους τύπους», δήλωσε ο Κλούνεϊ για τους κλέφτες του Λούβρου, οι οποίοι, σύμφωνα με τις αρχές, έκλεψαν κοσμήματα αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων από το παγκοσμίου φήμης μουσείο τέχνης του Παρισιού στις 19 Οκτωβρίου. «Θέλω να πω, φαίνεται ότι έκαναν πολύ καλή δουλειά και κατάφεραν να ξεφύγουν», πρόσθεσε. «Ήταν ωραίο, όμως — θέλω να πω, ε, cool», συνέχισε ο Κλούνεϊ για τη ληστεία, προφανώς αστειευόμενος. «Θέλω να πω, είναι απαίσιο. Αλλά αν είσαι επαγγελματίας κλέφτης όπως εγώ, ένιωσα πολύ περήφανος για αυτούς τους τύπους», είπε.

Πριν πέσεις να τον «φας», ο Κλούνεϊ προφανώς έκανε πλάκα και οι δηλώσεις του έρχονται μετά την πρόσφατη συνέντευξή του στο E! News, όπου αποκάλυψε ότι θα επαναλάβει τον ρόλο του Ντάνι Όσεαν δίπλα στους Τζούλια Ρόμπερτς, Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον και Ντον Τσιντλ και ότι τα γυρίσματα του project σκοπεύουν να ξεκινήσουν το 2026. «Θα έπρεπε να ληστέψουμε το Λούβρο», είπε ο Κλούνεϊ, όταν ρωτήθηκε αν η επόμενη ταινία θα αντικατόπτριζε την πραγματική ληστεία. «Αλλά κάποιος το έχει ήδη κάνει, φίλε, δεν ξέρω».

