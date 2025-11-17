Θλίψη στην οικογένεια των Simpsons: Πέθανε σεναριογράφος της σειράς, Νταν ΜακΓκραθ

Ο Νταν ΜακΓκραθ ήταν 61 ετών και “έφυγε” από τη ζωή, μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.

Ο Νταν ΜακΓκραθ, ο πολυβραβευμένος σεναριογράφος, που είχε βάλει τη σφραγίδα του στη δημοφιλή animated σειρά, «The Simpsons», δεν βρίσκεται πλέον κοντά μας. Ο ίδιος υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου και, δυστυχώς, οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν στη ζωή. Τον θάνατό του επιβεβαίωσε στον Τύπο η οικογένειά του, ούσα συγκλονισμένη από την ξαφνική απώλεια.

«Χάσαμε τον εκπληκτικό αδερφό μου, τον Ντάνι, χθες. Ήταν ξεχωριστός άνθρωπος. Ένας απίστευτος γιος, αδερφός, θείος και φίλος. Οι καρδιές μας είναι συντετριμμένες», έγραψε η αδερφή του σε ανάρτησή της στα social media, ανακοινώνοντας την τραγική απώλεια. Ο επιτυχημένος σεναριογράφος ήταν 61 ετών.

Dan McGrath, Writer on ‘The Simpsons’ and ‘King of the Hill,’ Dies at 61 https://t.co/H6rCyrkwTc — The Hollywood Reporter (@THR) November 15, 2025

Ποιος ήταν ο Νταν ΜακΓκραθ

Ο Νταν ΜακΓκραθ (Daniel Anthony McGrath) γεννήθηκε στις 20 Ιουλίου 1964 στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Σπούδασε στο Harvard, όπου ασχολήθηκε ενεργά με την κωμωδία στο Harvard Lampoon, υπηρετώντας δύο φορές ως αντιπρόεδρος, και παράλληλα σκηνοθετούσε θεατρικά έργα στο Πανεπιστήμιο.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του ως σεναριογράφος και παραγωγός, ο ΜακΓκραθ εργάστηκε σε μερικές από τις πιο εμβληματικές τηλεοπτικές κωμωδίες animation. Συνεργάστηκε με το Saturday Night Live, τους The Simpsons, το King of the Hill, το Mission Hill, το Gravity Falls, καθώς και άλλες παραγωγές όπως The PJs και Muppets Tonight. Στους Simpsons έγραψε κλασικά επεισόδια όπως τα «Treehouse of Horror», «Bart of Darkness», και «Boy-Scoutz ’n the Hood», ενώ κέρδισε Emmy για το επεισόδιο «Homer’s Phobia».

Ο ΜακΓκραθ ήταν γνωστός για το ευφυές χιούμορ του και την ικανότητά του να συνδυάζει κοινωνικά σχόλια με ψυχαγωγία, αφήνοντας ανεξίτηλο στίγμα στον χώρο της αμερικανικής κωμωδίας. Εκτός από την τηλεόραση, ασχολήθηκε με σεναριογραφία για κινηματογραφικά έργα και θεατρικές παραγωγές, ενώ η δουλειά του επηρέασε πολλούς νεότερους συγγραφείς και σεναριογράφους animation. Οι συνάδελφοί του τον περιέγραφαν ως δημιουργικό, αφοσιωμένο και πάντα πρόθυμο να πειραματιστεί με νέες ιδέες, καθιστώντας τον μια σεβαστή και αγαπητή προσωπικότητα στον καλλιτεχνικό χώρο.

