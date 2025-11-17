Ο Τομ Κρουζ παρέλαβε τιμητικό Oscar στα Governors Awards: «Δεν κάνω ταινίες, είναι αυτό που είμαι»

Το βραβείο στον Τομ Κρουζ, απένειμε ο Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου, ο οποίος τον σκηνοθετεί σε μια επερχόμενη ταινία που θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2026

Τα Governors Awards 2025 πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Ray Dolby Ballroom στο Ovation Hollywood. Τομ Κρουζ, Ντέμπι Άλεν, Ντόλι Πάρτον και Γουίν Τόμας, ήταν οι stars που τιμήθηκαν από την Ακαδημία, με τον πρώτο να χαρίζει στον κόσμο μια συγκινητική ομιλία κατά την παραλαβή του βραβείου του.

Το βραβείο στον Τομ Κρουζ, απένειμε ο Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου, ο οποίος τον σκηνοθετεί σε μια επερχόμενη, άτιτλη ακόμα ταινία που θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2026. Κατά την παραλαβή του βραβείου του, λοιπόν, ο κορυφαίος ηθοποιός εκφώνησε μια συγκινητική ομιλία αποτίοντας φόρο τιμής σε όλους τους ανθρώπους που κάνουν πραγματικότητα αυτές τις ταινίες, ενώ μίλησε και στην ενωτική δύναμη του κινηματογράφου.

«Ο κινηματογράφος με ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο», είπε ο Τομ Κρουζ στην ομιλία του. «Με βοηθά να εκτιμώ και να σέβομαι τις διαφορές. Μου δείχνει επίσης την κοινή μας ανθρώπινη φύση, πόσο ίδιοι είμαστε με τόσους, τόσους πολλούς τρόπους. Και ανεξάρτητα από το πού προερχόμαστε, σε αυτόν τον χώρο γελάμε μαζί, νιώθουμε μαζί, ελπίζουμε μαζί, και αυτή είναι η δύναμη αυτής της μορφής τέχνης. Και γι' αυτό έχει σημασία, γι' αυτό έχει σημασία για μένα. Έτσι, το να κάνω ταινίες δεν είναι αυτό που κάνω, είναι αυτό που είμαι».

Συνεχίζοντας, ο ηθοποιός μίλησε για το πότε ξεκίνησε η αγάπη του για τον κινηματογράφο. «Ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου. Ήμουν απλώς ένα παιδί σε μια σκοτεινή αίθουσα, και θυμάμαι τη δέσμη φωτός να τη διασχίζει και να κοιτάζω ψηλά, και να φαίνεται σαν να εκρήγνυται πάνω στην οθόνη. Ξαφνικά, ο κόσμος ήταν πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που γνώριζα. Και ολόκληροι πολιτισμοί και ζωές και τοπία ξεδιπλώθηκαν μπροστά μου και πυροδότησε κάτι μέσα μου. Πυροδότησε μια δίψα για περιπέτεια, μια δίψα για γνώση, μια δίψα να κατανοήσω την ανθρωπότητα, να δημιουργήσω χαρακτήρες, να πω μια ιστορία, να δω τον κόσμο. Μου άνοιξε τα μάτια. Άνοιξε τη φαντασία μου στην πιθανότητα ότι η ζωή θα μπορούσε να επεκταθεί πολύ πέρα από τα όρια που αντιλαμβανόμουν τότε στη δική μου ζωή. Και αυτή η δέσμη φωτός άνοιξε μια επιθυμία να ανοίξω τον κόσμο και την ακολουθώ από τότε».

Κάπου εδώ, να τονίσουμε ότι ο Τομ Κρουζ έχει προταθεί για τέσσερα Oscar στο παρελθόν: Α' Ανδρικού Ρόλου για τις ταινίες «Born on the Fourth of July» και «Jerry Maguire», Β' Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Magnolia» και Καλύτερης Ταινίας για τον ρόλο του ως παραγωγός στην ταινία «Top Gun: Maverick». Νωρίτερα στην τελετή, η Σίνθια Ερίβο απένειμε στη χορογράφο Ντέμπι Άλεν ένα τιμητικό Oscar. Ο σκηνογράφος Γουίν Τόμας παρέλαβε επίσης ένα άγαλμα προς τιμήν του έργου του. Το Ανθρωπιστικό Βραβείο Τζιν Χέρσχολτ απονεμήθηκε στην Ντόλι Πάρτον, η οποία δεν μπόρεσε να παραστεί αυτοπροσώπως στην παράσταση λόγω προβλημάτων υγείας, οπότε έστειλε μια προηχογραφημένη ομιλία.

