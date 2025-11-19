Κάθριν Ζέτα Τζόουνς & Μάικλ Ντάγκλας έκλεισαν 25 χρόνια γάμου - Οι όλο αγάπη αναρτήσεις για την επέτειο

Το αγαπημένο ζευγάρι του Χόλιγουντ συμπορεύεται ¼ του αιώνα.

Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και ο Μάικλ Ντάγκλας αποτελούν τρανή απόδειξη πως ο έρωτας στο Χόλιγουντ μπορεί να έχει διάρκεια. Οι δημοφιλείς ηθοποιοί έχουν επιλέξει να πορεύονται σε αυτή τη ζωή, έχοντας εμπιστοσύνη, πίστη και σεβασμό ο ένας προς τον άλλον. Ακόμα και σε στιγμές έντασης, διαφωνιών και καυγάδων δεν ξεχνούν την αστείρευτη αγάπη που τους συνδέει. Ο Νοέμβριος αποτελεί γι’ αυτούς μια ξεχωριστή στιγμή μέσα στο έτος, αφού είναι ο μήνας που ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου.

Το 2025 συμπληρώνουν ¼ κοινής πορείας, όπως γνωστοποίησαν μέσα από αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αρχικά, η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της μερικά «κλικ» από τον γάμο τους - αλλά και φωτογραφίες από την κοινή διαδρομή τους μέχρι σήμερα - τις οποίες συνόδευσε με ένα συγκινητικό κείμενο.

«Πριν από 25 χρόνια, σαν σήμερα, περπατούσα στον διάδρομο της εκκλησίας. Το μεθυστικό άρωμα των λουλουδιών, το φως από τα κεριά, η επιβλητική αρμονία της ουαλικής χορωδίας και εσύ, στο τέλος της διαδρομής, να με περιμένεις και να με κοιτάς όπως μόνο εσύ μπορείς. Σε αγαπώ, όπως τότε. Ευχαριστώ, αγάπη μου». Από την άλλη, ο Μάικλ Ντάγκλας ανέβασε στο προφίλ του μια φωτογραφία από την αρχή της σχέσης τους, σημειώνοντας: «Χαρούμενη 25η επέτειο, αγαπημένη μου Κάθριν. Ποιος θα το φανταζόταν; Με όλη μου την αγάπη, Μάικλ».

Το ειδύλλιο της Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και του Μάικλ Ντάγκλας ξεκίνησε σαν χολιγουντιανό παραμύθι και εξελίχθηκε σε μια από τις πιο μακροχρόνιες και ανθεκτικές σχέσεις της παγκόσμιας lifestyle κοινότητας. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 1998 στο Φεστιβάλ της Ντοβίλ, όπου εκείνος, ήδη κορυφαίο όνομα του κινηματογράφου, γοητεύτηκε αμέσως από την ανερχόμενη Ουαλή ηθοποιό. Παρά τη διαφορά ηλικίας, η χημεία τους ήταν αδιαμφισβήτητη και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έγιναν αχώριστοι.

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε το 1999 και έναν χρόνο αργότερα παντρεύτηκε στη Νέα Υόρκη σε έναν από τους πιο λαμπερούς γάμους της εποχής. Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά και αντιμετώπισαν σοβαρές δοκιμασίες - από την περιπέτεια υγείας του Μάικλ Ντάγκλας έως τις δυσκολίες της Κάθριν Ζέτα Τζόουνς με τη ψυχική υγεία της. Παρ’ όλα αυτά, παρέμειναν ενωμένοι, αποδεικνύοντας ότι υπάρχουν ακόμα ιστορίες αγάπης που αντέχουν στον χρόνο.