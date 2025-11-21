Το Μουσείο Grévin αποκαλύπτει την iconic εμφάνιση της πριγκίπισσας Νταϊάνα, τρεις δεκαετίες μετά τον τραγικό θάνατό της σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην “καρδιά” του Παρισιού.

Το Παρίσι τίμησε ξανά τη μνήμη της Πριγκίπισσας Νταϊάνα, παρουσιάζοντας μια νέα κέρινη φιγούρα στο ιστορικό Μουσείο Grévin - στην οποία φορά το διάσημο μαύρο φόρεμα που έχει μείνει γνωστό ως «revenge dress». Η αποκάλυψη αυτή γίνεται δεκαετίες μετά τον τραγικό θάνατό της στην Πόλη του Φωτός, θυμίζοντας στους Παριζιάνους και τους εκατομμύρια θαυμαστές της τη γοητεία και τη δυναμικότητά της.

Το κέρινο ομοίωμα αποδίδει πιστά την Πριγκίπισσα Νταϊάνα, όπως εμφανίστηκε το 1994 στην εκδήλωση της Serpentine Gallery στο Λονδίνο, τη νύχτα που ο τότε πρίγκιπας Κάρολος παραδέχτηκε δημόσια την απιστία του με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς. Το cocktail dress, που αγκαλιάζει τη σιλουέτα και αφήνει ακάλυπτους τους ώμους, έχει χαραχτεί στη μνήμη της κοινής γνώμης ως σύμβολο ενός από τα πιο απελευθερωτικά κεφάλαια της ζωής της.

Μία από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις της Πριγκίπισσας Νταϊάνα έγινε κέρινο ομοίωμα

Η διεύθυνση του Μουσείου Grévin, ενός από τα παλαιότερα μουσεία κέρινων ομοιωμάτων στην Ευρώπη, αποφάσισε να δημιουργήσει τη συγκεκριμένη φιγούρα, μετά από επίσκεψη ενός διοικητικού μέλους στο Madame Tussauds στο Λονδίνο, όπου η αντίστοιχη φιγούρα δεν τον εντυπωσίασε. Η Νταϊάνα παρουσιάζεται με μαύρο φόρεμα, ψηλά τακούνια, μαργαριταρένιο τσόκερ και ένα μικρό τσαντάκι στα χέρια της. Το στιλ της ενέπνευσε και εμπνέει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Η τοποθέτηση του εν λόγω κέρινου ομοιώματος στο Παρίσι φέρει ένα ιδιαίτερο συμβολικό βάρος. Η Πριγκίπισσα σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα το 1997 σε τούνελ δίπλα στον Σηκουάνα, γεγονός που έχει συνδέσει ανεξίτηλα το όνομά της με την Πόλη του Φωτός, όπου οι θαυμαστές συνεχίζουν να αφήνουν λουλούδια και σημειώματα σε αυτοσχέδια μνημεία.

Η εμφάνισή της με το μαύρο αυτό φόρεμα το 1994, το οποίο αργότερα ονομάστηκε «revenge dress», συνέπεσε με την τηλεοπτική παραδοχή του Κάρολου για την απιστία του. Το φόρεμα συμβολίζει την απελευθέρωση της Νταϊάνα, καθώς σύμφωνα με τους κανόνες της βασιλικής οικογένειας το μαύρο φοριέται αποκλειστικά σε κηδείες, ενώ ένα τόσο σέξι φόρεμα για την Πριγκίπισσα της Ουαλίας ήταν κάτι πρωτοφανές. Η συγγραφέας Κρίστιν Όρμπαν χαρακτήρισε αυτή την εμφάνιση ως κομβικό σημείο στη ζωή της, υπογραμμίζοντας τη δύναμη και την αυτοπεποίθηση που είχε.

Να σημειωθεί, πως το μουσείο τοποθέτησε το νέο κέρινο ομοίωμα της Νταϊάνα δίπλα σε άλλα ιστορικά μέλη της βασιλικής οικογένειας, όπως η Μαρία Αντουανέτα, ενισχύοντας το ιστορικό βάρος της συλλογής.

