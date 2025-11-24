Lizzo: “Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να δουν το ταλέντο μου, γιατί ήταν απασχολημένοι με το βάρος μου”

“Βρισκόμαστε σε μια εποχή, όπου οι γυναίκες με περισσότερα κιλά αδυνατίζουν, γιατί έχουν κουραστεί να κρίνονται”

Οι φράσεις «body positivity» και «self confidence» τρένταραν για ένα μεγάλο διάστημα στις δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, γκρεμίζοντας τα στερεότυπα που επικρατούσαν στην κοινωνία σχετικά με τα κιλά. Η εκστρατεία προωθούσε την ακύρωση των προτύπων ομορφιάς που δέσποζαν γύρω μας, τη διαγραφή των «πρέπει» και την αστείρευτη αγάπη προς τον εαυτό και το σώμα μας. Λίγο πριν την εκπνοή του 2025, ωστόσο, η Lizzo υποστηρίζει πως η τάση των ανθρώπων να αγαπούν, να σέβονται και να υποστηρίζουν το σώμα τους με περισσότερα κιλά, έχει εκλείψει και, πλέον, όλοι προσπαθούν να χάσουν βάρος, προκειμένου η κοινή γνώμη να σταματήσει να ασχολείται με την εξωτερική εμφάνισή τους.

Η τραγουδίστρια ένιωσε την ανάγκη να μοιραστεί δημόσια τις σκέψεις της επί του θέματος, αποκαλύπτοντας πως η απόφασή της να ξεκινήσει να χάνει βάρος το 2023, συνέπεσε με την κατάθλιψη που περνούσε εκείνη την περίοδο. Αρχικά, η Lizzo εξομολογήθηκε πως ζυγίζει 90 κιλά και συνεπώς παραμένει ένα πληθωρικό κορίτσι, νιώθοντας, ωστόσο, πως οι γυναίκες που ανήκουν στην κατηγορία των plus size, διαγράφονται από την εποχή όπου τα φάρμακα για την απώλεια βάρους υπάρχουν παντού γύρω μας.

Η Lizzo μιλάει για το ταξίδι της απώλειας βάρους

«Διανύουμε μια περίοδο, όπου τα μεγάλα μεγέθη διαγράφονται από τις ιστοσελίδες. Τα plus size μοντέλα δεν γίνονται δεκτά για δουλειές. Και όλα τα juicy κορίτσια δεν είναι πλέον και τόσο juicy. Έχουμε να κάνουμε πολλή δουλειά για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της άνθισης του Ozempic», σχολίασε. Μπορεί να βρισκόμαστε σε μια εποχή που μιλάμε ανοιχτά για σημαντικά θέματα, αλλάζουμε απόψεις και πηγαίνουμε κόντρα σε παρωχημένες αντιλήψεις, όμως χρειάζεται ακόμα δουλειά.

Η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα παραδέχτηκε πως μπήκε στη διαδικασία να χάσει βάρος, επειδή είχε κουραστεί η ταυτότητά της να επισκιάζεται από τα κιλά της. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να δουν το ταλέντο μου, γιατί ήταν απασχολημένοι με το βάρος μου. (...) Στην εποχή μας, οι γυναίκες με περισσότερα κιλά αδυνατίζουν, γιατί έχουν κουραστεί να κρίνονται. Στη συνέχεια της εξομολόγησής της, αποκάλυψε ότι άρχισε το ταξίδι της για την απώλεια του βάρους το 2023, όταν αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας - φτάνοντας στο σημείο να έχει αυτοκτονικές τάσεις.

«Ο παλιός εαυτός μου είχε την τάση να τρώει υπερβολικά, όταν ένιωθα λυπημένη. Πλήρωνα εκατοντάδες δολάρια σε delivery, έτρωγα τα πάντα μέχρι που ένιωθα το στομάχι μου να είναι έτοιμο να εκραγεί», εξήγησε. Θέλοντας να βάλει σε μια τάξη τις σκέψεις της, ξεκίνησε να κάνει pilates, αλλά και ψυχοθεραπεία, κατά την οποία συνειδητοποίησε πως χρησιμοποιούσε το βάρος της ως «προστατευτική σανίδα».

Η Lizzo έκλεισε τον λόγο της, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση: «Θέλω να επιτρέψουμε στην εκστρατεία για το body positivity να αναπτυχθεί μακριά από την εμπορική φθορά».