Η Εύα Λονγκόρια λέει ότι το γεγονός πως έγινε μητέρα στα 40, της χάρισε «σοφία και υπομονή»

H Εύα Λονγκόρια μίλησε για την απόφασή της να γίνει μητέρα αργότερα στη ζωή της. Η ηθοποιός που έγινε ιδιαίτερα γνωστή από το «Desperate Housewives», υποδέχτηκε τον γιο της, Σαντιάγο, το 2018 με τον σύζυγό της Χοσέ Μπαστόν. Και τώρα, σε συνέντευξή της αποκαλύπτει ότι η μητρότητα της έχει διδάξει «περισσότερη σοφία και υπομονή».

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο περιοδικό The Sunday Times Style, η Εύα Λονγκόρια είπε ότι το να γίνει μητέρα στα 43 της ήταν «η τέλεια στιγμή». «Έχεις πολύ περισσότερη σοφία και υπομονή όταν γίνεσαι μητέρα στα 40», δήλωσε. «Όλα αφορούσαν εμένα για τόσο πολύ καιρό. Σαράντα χρόνια ήταν αρκετά, οπότε ήμουν πραγματικά ευλογημένη που απέκτησα το παιδί μου αργότερα στη ζωή μου επειδή είχα ταξιδέψει, είχα κάνει ό,τι χρειαζόταν για την καριέρα μου. Τώρα ό,τι κάνω είναι απλώς το κερασάκι στην τούρτα και μπορώ να το κάνω αυτό με τον γιο μου».

Πλέον, όπως τόνισε, η οικογένειά της είναι η προτεραιότητάς της. Μιλώντας για το πώς ένιωσε την πρώτη φορά που είδε τον γιο της, η Εύα Λονγκόρια είχε τόνισε πριν μερικούς μήνες: «Από τη στιγμή που τον έβαλα στην αγκαλιά μου, δεν γνώρισα ποτέ ξανά τέτοια αγάπη». Σε μια συνέντευξη του 2019 με το Extra, η ηθοποιός σημείωσε πώς η απόκτηση ενός παιδιού και το να γίνει μητέρα την άλλαξαν ως ηθοποιό, ειδικά όσον αφορά στη συνεργασία της με νεότερες γυναίκες και κορίτσια στα γυρίσματα της ταινίας «Ντόρα και η Χαμένη Πόλη του Χρυσού» .

Ενώ η ηθοποιός έχει αντιμετωπίσει αμέτρητες ερωτήσεις σχετικά με τη γήρανση μπροστά, δεν δίστασε να απαντήσει ξανά σε σχετική ερώτηση στη συνέντευξη του Σαββάτου. «Θέλω το σώμα μου να είναι 20 ετών με το μυαλό μου 50 ετών», είπε. «Δεν θα ήταν υπέροχο αυτό; Όλοι γερνάμε. Συμβαίνει, οπότε δεν έχεις άλλη επιλογή από το να το αποδεχτείς. Θέλω απλώς να γερνάω καλά. Θέλω να μπορώ να κινούμαι, να κάνω πεζοπορία, να ανεβοκατεβαίνω σκάλες. Κουβαλάω ακόμα τον γιο μου, ο οποίος είναι 7 ετών», υποστήριξε.