Πριγκίπισσα Νταϊάνα: 10 ημέρες πριν πεθάνει, αποκάλυψε το μοναδικό πράγμα έκανε και μετάνιωσε - Αφορούσε στους γιους της

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα μόλις δέκα ημέρες πριν από τον θάνατό της, εμπιστεύτηκε σε στενή φίλη της τις δεύτερες σκέψεις που είχε για μια πράξη της. Ανησυχούσε μήπως πληγώσει τους γιους της, μεγαλώνοντας.

31 Αυγούστου του 1997. Η τελευταία ημέρα ζωής της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Η γυναίκα που «έσπασε» τα στερεότυπα της βασιλικής οικογένειας, αποτέλεσε παράδειγμα έμπνευσης για κάθε γυναίκα και έγινε το απόλυτο σύμβολο του στιλ και της μόδας «φεύγει» από τη ζωή σε ηλικία 36 ετών. Τότε, ίσως να μην γνώριζε την ιστορία που θα έγραφε το όνομά της. Σήμερα, όμως, όταν διατυπώνεται το όνομα «Νταϊάνα», ένα είναι το πρόσωπο που έρχεται στο μυαλό μας: το δικό της.

Το καλοκαίρι που πέθανε, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ήταν 15 ετών, ενώ ο πρίγκιπας Χάρι 12 ετών. Ο θάνατός της αποτέλεσε νούμερο ένα θέμα σε ολόκληρο τον πλανήτη, ενώ τα βλέμματα όλων ήταν στραμμένα στους γιους της και φυσικά στη βασιλική οικογένεια. Μόλις δέκα ημέρες πριν από τη μοιραία νύχτα, η πριγκίπισσα Νταϊάνα είχε εξομολογηθεί στην καλή φίλη της, Ρόζα Μόνκτον, το μοναδικό πράγμα που είχε μετανιώσει που έκανε. Η ίδια ανησυχούσε μήπως πληγώσει ή βλάψει τις ζωές των παιδιών της μελλοντικά.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα μετάνιωσε για τη viral συνέντευξή της

Ο λόγος για τη συνέντευξη που είχε δώσει στο Panorama το 1995 - μια στιγμή που παρακολούθησαν πάνω από 200 εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως. Η περίφημη αυτή εξομολόγηση προκάλεσε τεράστιο σάλο, καθώς για πρώτη φορά μίλησε ανοιχτά για τα προβλήματα στον γάμο της με τον Κάρολο, τη συναισθηματική πίεση που ένιωθε και τη ζωή μέσα στο παλάτι. Η φράση της «ήμασταν τρεις σ’ αυτόν τον γάμο» έγινε viral, ενώ η ειλικρίνειά της συγκλόνισε το κοινό και προκάλεσε ρωγμές στη βασιλική οικογένεια.

Ύστερα από χρόνια, αποκαλύφθηκε ότι ο δημοσιογράφος Μάρτιν Μπασίρ χρησιμοποίησε αθέμιτες πρακτικές για να εξασφαλίσει τη συνέντευξη, γεγονός που πρόσθεσε επιπλέον ένταση στο ιστορικό αυτό τηλεοπτικό γεγονός. Η Νταϊάνα παρουσιάστηκε ως μια γυναίκα που πάλευε να διατηρήσει την ταυτότητά της μέσα σε έναν αυστηρό θεσμό, γεγονός που την έκανε ακόμη πιο αγαπητή στο κοινό. Παράλληλα, η εκπομπή άνοιξε μεγάλη συζήτηση για τα όρια της δημοσιογραφικής ηθικής, οδηγώντας τελικά το BBC σε επίσημες απολογίες για πολλά χρόνια αργότερα.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα είχε εξομολογηθεί πως φοβόταν μήπως τα λεγόμενά της επηρεάσουν τον ψυχικό κόσμο των παιδιών της. Η ίδια δεν λυπόταν για όσα ομολόγησε on camera, αλλά για τον αντίκτυπο που θα είχαν στον πρίγκιπα Ουίλιαμ και στον πρίγκιπα Χάρι. Η Νταϊάνα ανησυχούσε πολύ για τους γιους της, γνωρίζοντας ότι η ζωή τους βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Αργότερα, με το πέρασμα των χρόνων, τόσο ο Ουίλιαμ όσο και ο Χάρι αναφέρθηκαν στη συγκεκριμένη συνέντευξη της μητέρας τους, υποστηρίζοντας πως υπήρξε αιτία και αφορμή για να χάσει την ηρεμία της. Ο κρότος που προκάλεσε ήταν τόσο έντονος, που οι συνέπειες την ακολουθούσαν μέχρι και τον θάνατό της.

